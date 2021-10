Dino Toppmöller du Bayern Munich ne laisse pas le succès actuel affecter sa pensée

L’entraîneur adjoint du Bayern Munich, Dino Toppmöller, a fait un travail fantastique en remplaçant Julian Nagelsmann, car il avait mené l’équipe à des victoires consécutives 4-0 sur Benfica et Hoffenheim.

Si vous pensez que Toppmöller va laisser cela lui monter à la tête, vous vous trompez.

« Pour moi, le plus important est de vivre ici et maintenant. J’aime actuellement travailler dans ce club et avec cette équipe d’entraîneurs », a déclaré Toppmöller à kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Tant que c’est le cas, je n’ai aucune raison de penser à autre chose. Avec mon travail, je veux contribuer ma part au succès – c’est crucial pour moi »

L’avenir pourrait offrir à Toppmöller un rôle plus important ailleurs, mais il est heureux là où il se trouve pour le moment.

« Bien sûr, c’est mon ambition et mon objectif de prendre la responsabilité principale d’une équipe à un moment donné, mais je me sens comme chez moi dans mon rôle actuel au FC Bayern, et c’est pourquoi il n’y a aucune raison de vouloir changer quoi que ce soit pour l’instant, », a déclaré Toppmöller.