Dino Toppmöller et Thomas Müller parlent d’un jour sombre pour le Bayern Munich

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, ne peut que « s’excuser » auprès des fans après la défaite 5-0 de mercredi dans le DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach.

Müller a déploré le fait que le Bayern Munich ne soit jamais passé à la vitesse supérieure et soit resté à plat pendant toute la compétition.

« Nous n’avons jamais trouvé le moment de tout le match où le moteur du Bayern s’est déclenché. Nous ne pouvons que nous excuser auprès des fans et nous excuser auprès des Gladbachers », a déclaré Müller à Sky (tel que capturé par FCBayern.com). « À l’exception de (Manuel) Neuer, ce fut une performance catastrophique de notre part. Je n’ai rien vécu de tel non plus. C’est difficile à saisir. Nous devons mettre ça derrière nous maintenant, car nous continuerons samedi.

Le manager par intérim Dino Toppmöller était désolé d’avoir déçu les fans.

« Nous étions un mètre trop lents à chaque fois. C’est difficile à accepter. C’était une victoire bien méritée pour Gladbach. Nous avions prévu de faire beaucoup de choses, mais nous n’avons pas pu les mettre en pratique. Mener 3-0 après 20 minutes est un désastre, bien sûr », a déclaré Toppmöller. « C’était une journée absolument perdue et nous sommes désolés d’avoir autant déçu nos fans. Nous devons nous secouer maintenant et montrer une réaction samedi. »