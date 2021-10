Dino Toppmöller satisfait de la réaction du Bayern Munich lors de sa victoire 5-2 contre l’Union Berlin

Le Bayern Munich s’est rapidement débarrassé de la rouille de la défaite en milieu de semaine du DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach avec sa victoire 5-2 à l’Union Berlin. Ils en ont concédé cinq contre Mönchengladbach en milieu de semaine et ont inversé cela en marquant cinq des leurs grâce à un doublé de Robert Lewandowski et des buts de Leroy Sane, Kingsley Coman et Thomas Muller. Les buts dans les deux mi-temps de Niko Gießelmann et Julian Ryerson de Berlin ont rendu la vie de plus en plus inconfortable pour le Bayern, mais ils ont finalement tenu bon et avaient trop de puissance de feu pour l’équipe d’Urs Fischer.

Dino Toppmöller a repris la barre en l’absence de Nagelsmann et s’est exprimé après le match, a déclaré qu’il était assez satisfait de la réaction que le Bayern a montrée pour se débarrasser de l’élimination du DFB-Pokal de manière aussi horrible. « Nous sommes totalement heureux d’avoir pu montrer la réaction souhaitée. On savait que l’adversaire est très fort à domicile, que ce ne sera pas facile pour nous avec le public. Les 30 premières minutes, nous avions le jeu sous contrôle, puis nous invitons l’adversaire à marquer le but final. Je pense que dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits de la performance », a-t-il déclaré (Tz).

Nagelsmann a admis lors de conférences de presse vidéo qu’il lui avait été difficile de s’adapter à ne pas être sur les lignes de touche pendant les matchs, bien qu’il ait toujours pu rester en contact constant avec Toppmöller et son équipe d’entraîneurs pendant les matchs. Toppmöller est capable de transmettre les messages tactiques de Nagelsmann aux joueurs, et même s’il n’est peut-être pas aussi animé d’un personnage que Nagelsmann, il a toujours une présence importante. Il estime qu’il a bien représenté Nagelsmann pendant son absence. « Je ne me prends pas du tout trop au sérieux. Je pense que nous tous dans l’équipe d’entraîneurs avons représenté Julian correctement. Nous sommes heureux d’avoir montré une réaction et d’avoir pu satisfaire Julian », a-t-il expliqué.

Dayot Upamecano a sans doute eu l’une des performances les plus faibles sous un maillot du Bayern jusqu’à présent lors de la défaite 5-0 contre Gladbach et a commencé depuis le banc contre l’Union Berlin alors que Nagelsmann et Toppmöller sont allés avec le duo central de Niklas Sule et Lucas Hernandez. Upamecano a remplacé Hernandez à la 69e minute pour ce qui semblait être une blessure apparente pour Hernandez. Upamecano a brillé assez bien pour lui-même dans son camée de 20 minutes et a même fourni la passe décisive pour le but de Muller.

L’assistant de Nagelsmann ne tarit pas d’éloges sur le camée des Français. « C’était très important pour Upa de gagner directement les premiers duels. Il a bien fait ça. Il a préparé le but comme un homme à dix, il a fait un excellent travail. Nous n’avons pas brisé le bâton sur lui mercredi et nous ne le féliciterons pas maintenant après la soumission », a-t-il déclaré.