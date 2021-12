Dinyar Patel remporte le prix du livre Kamaladevi Chattopadhyay NIF 2021 pour la biographie définitive de Dadabhai Naoroji

Le livre examine la vie de Naoroji dans l’histoire politique de l’Inde moderne. (La Fondation Nouvelle Inde)

Dinyar Patel a remporté le quatrième prix du livre Kamaladevi Chattopadhyay NIF 2021 de la New India Foundation pour Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism, une biographie de l’une des figures les plus importantes de l’Inde moderne.

La fondation a sélectionné le travail de Patel parmi une liste restreinte de six livres qui couvraient un large éventail de thèmes et de sujets dans l’écriture de non-fiction sur l’Inde.

Patel, professeur adjoint d’histoire au SP Jain Institute of Management and Research à Mumbai, a été sélectionné par un jury composé de l’auteur et politologue Prof Niraja Gopal Jayal, auteur et entrepreneur Nandan Nilekani, auteur-historien Srinath Raghavan, auteur-historien Nayanjot Lahiri et l’entrepreneur Manish Sabharwal.

Le président du jury, le professeur Niraja Gopal Jayal, a déclaré à FE Online : « Naoroji est une biographie exceptionnelle d’une figure extraordinaire et imposante du nationalisme indien, un homme que Gandhi lui-même vénérait.

« Pour cette biographie élégamment écrite et superbement conçue, Dinyar Patel a découvert et exploré une gamme incroyable de sources d’archives. Il a produit un travail d’érudition qui a également un énorme attrait pour le lecteur général.

Le livre est une biographie définitive de l’activiste du XIXe siècle, parmi les fondateurs du Congrès national indien et le premier député britannique d’origine indienne. Dadabhai Naoroji est également cité comme source d’inspiration pour Jawaharlal Nehru et Mahatma Gandhi, qui l’appelaient le « père de la nation » – un titre réservé à Gandhi lui-même aujourd’hui.

Le livre examine la vie de Naoroji dans l’histoire politique de l’Inde moderne. Fervent critique du colonialisme britannique, Naoroji a également noué des liens avec des anti-impérialistes du monde entier et a établi le swaraj ou l’autonomie comme objectif de l’Inde.

S’adressant à FE Online, Patel a déclaré : « Je suis très honoré et touché de recevoir le prix du livre Kamaladevi Chattopadhyay NIF. C’est d’autant plus agréable que Kamaladevi Chattopadhyay et Dadabhai Naoroji avaient beaucoup en commun.

« Les deux étaient des progressistes et des féministes. Ils ont grandement facilité l’engagement de l’Inde avec le monde : Naoroji à travers ses décennies de travail en Grande-Bretagne et Chattopadhyay à travers ses nombreux voyages dans le monde, y compris le temps passé aux États-Unis. L’héritage de progressisme, d’ouverture d’esprit et de patriotisme inclusif des deux individus est indispensable en Inde et dans le monde aujourd’hui. »

Patel, qui a également enseigné au département d’histoire de l’Université de Caroline du Sud et a beaucoup écrit pour le New York Times et la BBC News, recevra le prix lors d’un événement spécial samedi.

Le prix du livre Kamaladevi Chattopadhyay NIF a été institué en 2018 et est considéré comme l’un des prix littéraires les plus prestigieux de l’Inde. Le prix célèbre la littérature de non-fiction sur l’Inde moderne et contemporaine d’écrivains de toutes nationalités et est accompagné d’un prix en espèces de Rs 5 lakh et d’une citation.

