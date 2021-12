Diogène numérique ? Toshiba a des disques durs de 30 To (MAS-MAMR) parfaits pour vous | La technologie

La marque bien connue cherche à exploiter tout le potentiel de son enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (MAS-MAMR) et envisage de créer des disques durs d’une capacité de 30 To.

Nous avons tous un ordinateur et un téléphone portable pleins de choses. Des photos, des documents, des mails et trop de fichiers que l’on veut sauvegarder mais c’est tellement qu’on ne sait pas où les mettre. On n’a pas envie de le diviser en plusieurs disques durs et on se retrouve sans vider nos appareils.

Toshiba a la réponse. Il joue avec Microwave Assisted Magnetic Recording (MAS-MAMR) depuis un certain temps déjà. Avec cette technologie, ils ont fabriqué des disques durs de 18 To, mais ils en veulent plus.

Pour ça ont été pris en charge par TDK et SDK, deux sociétés japonaises qui peuvent vous aider. TDK pourrait aider à la construction et aux en-têtes, tandis que SDK utiliserait ses connaissances chimiques pour mieux tirer parti des bandes de lecture du disque dur.

Au cas où vous seriez un peu perdu, la technologie MAS-MAMR utilise des micro-ondes pour modifier la coercivité magnétique des disques durs. Cela signifie que les pistes d’enregistrement sont plus étroites et donc plus de pistes peuvent être créées dans le même espace.

Le saut ne sera pas immédiat et ils augmenteront petit à petit la capacité de leurs disques durs. Avant d’atteindre 30 To, ils passeront par 20 To, puis 22 To, etc.

Une technologie qu’eux seuls possèdent.

La concurrence rencontre un problème. Cette technologie d’enregistrement par micro-ondes appartient à Toshiba, TDK et SDK, les autres devront donc faire plus de recherches pour obtenir quelque chose de similaire.

Western Digital et Seagate, qui ont toujours eu des disques durs de qualité, ont travaillé avec l’enregistrement assisté par la chaleur (HAMR).

Cela leur a donné de bons résultats et ils peuvent également atteindre 20 To. Seagate a même fabriqué 10 plateaux de 3,5 pouces sur ses disques durs pour étendre leur capacité de mémoire, promettant des appareils de grande capacité dans un avenir proche.

À la fin, la technologie qui génère le plus d’avantages sera celle qui emmène le chat à l’eau. Très probablement, ils devront s’adapter et finir par utiliser MAMR pour atteindre les capacités de Toshiba.