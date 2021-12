Diogo Dalot « continuera à tout donner » alors que la résurgence de Manchester United se poursuit – Man United News And Transfer News

La résurgence de Diogo Dalot à Manchester United s’est poursuivie alors qu’il terminait 90 minutes supplémentaires contre Crystal Palace sous la direction du nouveau patron Ralf Rangnick.

L’arrière droit a eu plus de temps de jeu que beaucoup ne l’avaient prévu cette campagne, ayant accumulé plus de 500 minutes en neuf apparitions.

Il a disputé les 90 minutes complètes des deux derniers matchs de United en Premier League en l’absence d’Aaron Wan-Bissaka, absent en raison d’une blessure à la main.

Ses performances ont impressionné de nombreux fans de United et, associées à la mauvaise forme de Wan-Bissaka cette campagne, il commence à revendiquer le statut de premier choix de United du côté droit de la défense.

Les statistiques de Dalot du jeu Crsytal Palace sont particulièrement bonnes à lire, car l’arrière a effectué 88% de ses passes, tout en récupérant le ballon six fois et en réussissant trois tacles.

Le jeu en chiffres de Diogo Dalot contre Crystal Palace : 88 % de précision de passage

11 tentatives de passes longues

9 passes longues réussies

6 récupérations de balles

4 tentatives de tacles

3 tacles réussis

3 tentatives de croisement

2 croisements réussis

1 interception Impressionnant encore une fois. pic.twitter.com/UVWihzQJ9j – Statman Dave (@StatmanDave) 5 décembre 2021

Nous savons que Dalot est une très bonne option, mais nous voyons maintenant d’autres éléments dans son jeu qui font de lui un arrière beaucoup plus complet.

S’adressant au journaliste des médias de United après le match du Palace, Dalot a déclaré ceci :

« C’est pour ça que je suis là, c’est pas facile quand tu es dehors [the starting XI] et vous ne jouez pas autant, mais c’est notre travail de rester prêt et je pense que je faisais un travail fantastique en dehors du terrain en étant prêt.

« Quand l’opportunité se présente, je sens maintenant que je dois continuer et tout donner quand je suis sur le terrain aussi. »

Il y a eu beaucoup de spéculations cet été sur son départ potentiel et son remplacement par Kieran Trippier.

Mais malgré l’intérêt de la Roma et du Borussia Dortmund, Dalot prouve à tout le moins qu’il est une bonne option de rotation et il est très possible qu’il puisse s’avérer être le meilleur arrière droit de United.