Diogo Dalot de Manchester United déterminé à saisir sa chance – Man United News And Transfer News

Diogo Dalot de Manchester United a sans aucun doute été l’un des plus grands gagnants initiaux de la nouvelle ère passionnante de Ralf Rangnick.

L’arrière droit a parfaitement remplacé Aaron Wan-Bissaka, blessé, pour devenir un joueur hors pair lors des trois derniers matchs de Premier League.

Incroyablement, le sort actuel représente la plus longue course du jeune défenseur dans la première équipe de United depuis plus de deux ans et demi.

Et il a récompensé la foi de Rangnick en donnant au nouveau look des Reds une dimension offensive qui manquait cruellement à l’ancien homme en difficulté de Crystal Palace.

Sam Luckhurst des MEN a parlé aujourd’hui de la détermination de la star portugaise à réussir à United et du cheminement de carrière à l’envers qui a soudainement montré des signes de concrétisation.

On prétend que l’ancien entraîneur des Reds – et actuel de la Roma – Jose Mourinho avait réfléchi à un coup pour Dalot, seulement pour que la blessure de Wan-Bissaka remette le joueur de 22 ans sous les projecteurs.

Et Dalot n’a pas regardé en arrière depuis, ignorant les doutes sur le côté défensif de son jeu pour réaliser quelques performances impressionnantes.

En effet, Rangnick a été tellement impressionné par la performance de l’arrière droit contre Crystal Palace qu’il a déclaré : « Surtout en première mi-temps, Alex (Telles) et Diogo ont extrêmement bien fait offensivement et c’est pourquoi j’ai joué 4-2-2-2. «

Luckhurst note qu' »une source proche de Dalot dit qu’il est dans son meilleur moment pour United ». Et, même si cela a été long à venir, il est difficile d’être en désaccord avec le sentiment.

Il est rapporté que l’ancien as de Porto « aime » la vie à United, et est tellement déterminé à faire le grade qu’il a repoussé l’intérêt de l’AC Milan et du Borussia Dortmund.

Cette détermination a dû être mise à rude épreuve par la réticence d’Ole Gunnar Solskjaer à donner à Dalot une chance décente lors de la première action en équipe. Malgré cela, les deux auraient partagé une « relation cordiale ».

Pour sa part, Dalot est décrit comme un professionnel accompli qui, pendant les premiers jours de la pandémie, a choisi de passer du temps supplémentaire sur le tapis roulant au lieu de prendre des vacances risquées à l’étranger.

Ce n’est qu’un début, mais il semble que son engagement porte enfin ses fruits. Sa qualité offensive a été claire dès le premier jour, mais l’international portugais a parfois semblé manquer de défense.

Il a semblé libéré par la nature offensive des formations récentes, qui a exploité ses atouts et minimisé ces doutes défensifs.

Bien qu’il reste à voir s’il gardera sa place lorsque Wan-Bissaka reviendra, il en a fait assez pour suggérer qu’il pourrait continuer à s’épanouir dans la configuration à haute énergie de Rangnick.