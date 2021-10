Diogo Dalot en appel surprise pour le Portugal – Man United News And Transfer News

Diogo Dalot de Manchester United est ravi d’avoir été appelé dans l’équipe nationale du Portugal pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde.

Dalot s’est retrouvé dans l’équipe pour la première fois à l’Euro 2020 après que l’arrière droit de premier choix Joao Cancelo ait contracté Covid-19.

Il a ensuite fait ses débuts dans le tournoi lorsque le remplaçant régulier de Cancelo, Nelson Semedo des Wolves, s’est blessé lors de la phase de groupes.

Et l’entraîneur du Portugal Fernando Santos a été clairement impressionné par l’homme de United et a décidé de le promouvoir pour être le remplaçant de Cancelo pour le prochain tour des matchs internationaux.

Dalot était interviewé sur la chaîne portugaise Sport TV quand le journaliste lui a dit “Vous avez été appelé en équipe nationale”.

‘Vraiment? Incroyable », a répondu Dalot.

‘Beau. Je suis très heureux, très heureux, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Être appelé en équipe nationale a un sentiment particulier à cause de ce que représente l’équipe nationale, mais surtout parce qu’après avoir joué le championnat d’Europe et que je n’ai pas été appelé en septembre, maintenant j’ai réussi à jouer un peu plus et j’ai Je suis très heureux d’aider le Portugal.’

Le fait que la star de United ait obtenu le feu vert à la fois d’un Semedo en pleine forme et de Ricardo Pereira de Leicester est un grand vote de confiance de la part de l’entraîneur national.

Santos a déclaré dans le passé qu’il appréciait le fait que Dalot puisse jouer à la fois à droite et à gauche sans perdre en qualité.

C’est une fin de semaine heureuse pour le joueur de 22 ans, qui a vécu une période torride contre Arnaut Danjuma de Villareal mercredi soir en Ligue des champions, même si certains journalistes ont noté qu’il n’avait reçu que peu de soutien de son ailier ou de la défensive. milieu de terrain.

Le Portugal jouera en amical contre le Qatar le samedi 9 octobre puis contre le Luxembourg le mardi 12 octobre à l’Estádio Algarve, près de Faro.

Alors que Cancelo devrait débuter contre le Luxembourg, le match amical contre le Qatar pourrait bien voir Dalot obtenir quelques minutes.