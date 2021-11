Diogo Dalot: Jose Mourinho le veut à Rome mais des obstacles subsistent – Man United News And Transfer News

De nouvelles mises à jour ont été fournies sur l’avenir de Diogo Dalot à Manchester United au milieu du vif intérêt de la Roma de Jose Mourinho.

L’arrière latéral polyvalent n’a pas souvent figuré malgré la mauvaise forme du club, certains fans estimant qu’il aurait plus à offrir qu’Aaron Wan-Bissaka.

Selon The Times, Mourinho a gardé un œil sur Dalot depuis son départ de United et envisage de faire un pas pour le joueur en janvier, avec un prêt le plan d’action le plus probable.

Il est entendu que la jeune star portugaise veut se battre pour sa place à Old Trafford mais gardera ses options ouvertes si ses minutes ne s’améliorent pas.

Les Red Devils ont conservé les services de Dalot malgré l’intérêt de l’AC Milan après avoir été rebutés par le prix sensationnel de 40 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid pour Kieran Trippier.

Selon SportWitness, le directeur de la Roma, Tiago Pinto, a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il signerait Dalot : « Je n’aime pas parler des joueurs d’autres clubs, je n’aime pas parler publiquement de stratégies de transfert.

« Sur le marché, nous ne pouvons pas créer de grandes attentes pour janvier car nous savons tous à quoi ressemble le marché de janvier.

« Mais nous sommes convaincus que tous ensemble, propriété, repérage, Mourinho, Tiago Pinto, comme nous l’avons fait cet été, nous trouverons les bonnes solutions pour maintenir l’approche durable dont nous avons parlé, mais en même temps améliorer l’équipe comme ainsi que les partants, Mourinho et moi, nous voulons.

Gianluca DiMarzio confirme l’intérêt de la Roma pour Dalot en ce qui concerne un transfert de prêt et ajoute que Mourinho a spécifiquement demandé la signature du joueur.

Il est entendu que les géants italiens travaillent sur le désir de l’ancien défenseur de Porto pendant plus de minutes et le fait qu’il connaisse déjà bien la ligue serait de bon augure pour toutes les parties.

Cependant, DiMarzio va plus loin en révélant que l’accord n’aura lieu que si Manchester United parvient à mettre la main sur Trippier, ce n’est qu’alors qu’ils donneront le feu vert pour que Dalot passe à autre chose.

Il est sûr de dire que c’est un accord que les fans ne peuvent pas vraiment comprendre, mais peut-être qu’il y a encore un avenir pour Dalot au club.