Diogo Dalot jouera pour un “ grand club européen ” la saison prochaine, selon l’agent de l’as de Manchester United ⋆ .

Diogo Dalot est recherché par l’AC Milan (photo de Sportinfoto / DeFodi Images via .)

L’agent du défenseur de Manchester United Diogo Dalot a déclaré que l’arrière droit jouera pour un “ grand club européen ” la saison prochaine, que ce soit à Old Trafford ou à San Siro.

L’as portugais a passé la saison en prêt à l’AC Milan et les géants italiens tiennent à le signer de manière permanente.

Les Italiens ont offert de manière informelle environ 12 millions de livres sterling pour Dalot, mais United le valorise à plus de 18 millions de livres sterling qu’ils ont payé à Porto pour ses services en 2018.

Milan est en quête d’une place en Ligue des champions la saison prochaine et un retour dans la compétition d’élite européenne augmentera son budget d’été, à un moment où les clubs sont confrontés à des contraintes financières.

Dalot reviendra donc à United à la fin de la saison avant que les Italiens ne se prononcent sur le fait qu’ils peuvent se permettre de signer le défenseur, mais son agent dit qu’il sera malgré tout un club de premier plan la saison prochaine.

Dalot a passé la saison en prêt au San Siro (Photo de Jonathan Moscrop / .)

“ Diogo a un contrat avec Manchester United jusqu’au 30 juin 2023 ”, a déclaré Goncalves à CalcioMercato.

«Toutes les décisions concernant son avenir seront prises en temps voulu. Il reste encore beaucoup à décider dans la ligue italienne et Diogo ne se concentre que sur les objectifs immédiats de Milan, qui sont de terminer la saison 2020-21 de la meilleure façon possible, en gagnant une place en Ligue des champions.

“Mais quel que soit l’avenir, quelle que soit la décision prise, il est garanti que Diogo continuera à jouer dans un grand club européen.”

«Avec le temps, nous aurons cette conversation. Il reste encore beaucoup à décider en Serie A », a-t-il ajouté.

“Il n’est pas nécessaire d’accélérer un processus lorsque toutes les parties impliquées portent leur attention sur les matches qui restent dans la ligue, en pensant au meilleur pour Milan.”



