Diogo Dalot: les blessures m’ont empêché de réussir à Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Diogo Dalot, a discuté de sa carrière jusqu’à présent, offrant un aperçu intéressant de ce qui s’est bien passé et de ce qui n’a pas fonctionné, alors que les rumeurs sur son avenir continuent de croître.

L’ancien joueur de Porto a connu une période réussie avec l’AC Milan la saison dernière, mais a décidé de rester à Old Trafford cette fois-ci.

Selon The Telegraph, Dalot a déclaré : « J’ai eu deux années de lutte avec mon corps. Mon corps changeait et j’avais quelques blessures et j’avais besoin de progresser pour atteindre le niveau de condition physique des autres joueurs. Ce n’était pas des douleurs de croissance.

«Vous vous adaptez, puis vous vous blessez et lorsque vous revenez, l’équipe est à un niveau élevé d’entraînement intense, de jeux. Je poussais probablement trop et mon corps ne s’adaptait pas très bien à cette adaptation.

« C’est pourquoi je savais que la saison dernière était énorme pour moi. Mon corps ressentait ces changements et quand je suis allé à Milan, c’était parfait pour tout équilibrer et revenir à cette saison. C’est pourquoi je voulais rester ici, me battre pour des matchs et être un joueur important pour l’équipe.

« Je voulais rester ici et le club m’a fait confiance pour rester ici. Mon esprit était complètement concentré sur le fait d’avoir un rôle important dans cette équipe.

« Cela a été un voyage fantastique au cours des deux dernières années pour grandir. Je suis encore très jeune mais c’est un processus d’apprentissage et je pense que je suis sur un bon chemin.

« La compétition la plus belle et la plus saine, c’est quand il y en a deux ou trois pour chaque poste et qu’on peut apprendre les uns des autres.

«Je suis sûr qu’Aaron apprend certaines choses de moi quand je joue, j’apprends de lui. Tout le monde va en faire partie cette saison.

Selon The Telegraph, l’intention de Dalot a toujours été de rester à United, n’ayant pas répondu à l’intérêt du Borussia Dortmund cet été.

The Peoples Person n’a couvert que récemment un rapport affirmant que le jeune défenseur est recherché par Jose Mourinho à Rome dans la prochaine fenêtre de transfert.

Le manager portugais est le premier à avoir amené Dalot à United, le qualifiant de meilleur jeune arrière droit d’Europe à l’époque.

Malheureusement, la carrière du défenseur polyvalent n’a pas progressé comme beaucoup l’avaient espéré.

Les talents d’attaquant de Dalot sont évidents, bien que certains remettent en question sa capacité à défendre, Aaron Wan-Bissaka étant clairement supérieur dans ce département.

Cependant, la mauvaise forme de l’Anglais cette saison a vu des appels de fans pour qu’Ole Gunnar Solskjaer commence plus souvent l’arrière latéral portugais.

Dalot ne semble pas encore enclin à faire basculer le bateau, mais il ne fait aucun doute qu’il ne sera pas satisfait des petites minutes qu’il a jouées jusqu’à présent.