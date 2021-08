Diogo Dalot vise le succès à Manchester United

Selon le site Web de Manchester United, Diogo Dalot vise le succès à Old Trafford. Après une solide saison en prêt avec l’AC Milan, ce n’est certainement pas une surprise. L’international portugais faisait également partie de l’équipe de son pays pour l’Euro 2020, montrant que l’avenir est prometteur pour le joueur de 22 ans.

Diogo Dalot vise une année d’éclatement à Manchester United

Dernière saison avec l’AC Milan

Dalot était le remplaçant de Milan juste derrière Davide Calabria. Bien que ce soit le cas, Dalot a commencé la majeure partie des matchs de la Ligue Europa et a également figuré en tant qu’arrière gauche partant à l’occasion. Il a en fait affronté Manchester United lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa, qui ont abouti à une victoire des Diables rouges. Malgré cela, Dalot a tout de même réalisé de solides performances contre son club parent.

L’international portugais possède un mélange de prouesses défensives et offensives dans son jeu. Il est décent à tous égards défensivement et ne devrait que s’améliorer contre les meilleurs talents de la Premier League. À Milan, il a également marqué deux buts et avait le don d’aller de l’avant, en grande partie grâce au système du manager Stefano Pioli. Cela augure bien dans la Premier League à l’esprit offensif.

Les arrières latéraux de Pioli ont toujours été forts. Hernandez et la Calabre sont devenus des blocs de construction majeurs à Milan sous sa tutelle. Il est clair qu’il fait quelque chose de bien, et on peut supposer que Dalot s’est amélioré et a beaucoup appris sous la direction de Milan.

Milan n’est plus ce qu’il était, mais Dalot a joué avec une bonne équipe. Zlatan Ibrahimovic est une légende et un leader du football, tandis que Milan compte de nombreux joueurs plus talentueux tels que Theo Hernandez, Franck Kessie et Ante Rebic. Son expérience a clairement été positive.

La compétition à Manchester United

Aaron Wan-Bissaka est le partant à Old Trafford, mais ça va. Dalot a excellé en tant que meilleure option de remplacement la saison dernière. Plus que cela, United a une équipe capable de remporter la Premier League et/ou la Champions League. Bien sûr, les dernières années ont été difficiles, mais l’équipe est talentueuse sur le papier. Paul Pogba, Harry Maguire, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raphael Varane, et la liste est longue.

Dalot passera beaucoup de temps sur le terrain, en particulier dans les compétitions de clubs. Alors que United devrait participer à chaque compétition, les jambes fatiguées ouvriront également une voie à l’international portugais.

Selon ESPN, Wan-Bissaka a également récemment subi une blessure. Même si cela ne devrait pas être dommageable, cela ouvre peut-être la voie à Dalot pour commencer le premier match de la saison de United. Une performance dix sur dix de Dalot le verra probablement encore sur le banc au retour de Wan-Bissaka, mais cela pourrait donner à Dalot l’occasion de enfin montrer ses talents aux fidèles de United. Dans l’ensemble, il est un atout formidable à avoir à bord.

Manchester United affrontera Everton en amical le samedi 7 août. Leur premier match de la saison de Premier League sera contre Leeds United le samedi 14 août. Attendez-vous à voir Dalot figurer dans le match amical, et peut-être même dans le premier match de la saison.

Photo principale

Intégrer à partir de .