Diogo Jota affronte son adversaire préféré Leicester pour la deuxième fois en une semaine, mais Jamie Vardy cherchera à ajouter à son record fantastique contre Liverpool lors du choc de la Premier League.

La défaite de Leicester en Coupe Carabao contre une équipe de Liverpool en sous-effectif était aussi inattendue que féroce, et deux protagonistes ont plus que donné le ton.

Leicester menait 2-0 après 13 minutes grâce à deux buts de Jamie Vardy et était en croisière car il semblait que cela allait être un bain de sang pour une équipe de Liverpool dominée par les débutants de l’académie.

Leicester semblait contrôler le match nul grâce à Vardy

Mais le long est venu Jota…

Célèbre le roi de la merde, Vardy adore éliminer les supporters de l’opposition et a eu de nombreuses occasions de le faire contre Liverpool, avec 10 buts en seulement 14 matchs contre les Reds.

La frappe la plus célèbre contre Liverpool est survenue pendant la saison victorieuse de Leicester lorsqu’il a envoyé une première demi-volée plongeante sur Simon Mignolet pour mettre les Foxes sur la bonne voie pour une étonnante couronne de Premier League.

Le match nul de la Coupe de la Ligue à Anfield semblait être une autre soirée emblématique pour l’attaquant sans âge, mais il ne savait pas que son égal était assis sur le banc prêt à prendre le relais.

Le remplacement de Diogo Jota à la mi-temps a complètement bouleversé le match, réduisant le déficit de 3-1 à 3-2 avec un but bien marqué à la 68e minute, avant de prendre le dessus lors de la fusillade.

💥 @vardy7 adore jouer contre Liverpool ! Il a marqué 8️⃣ buts en 1️⃣3️⃣ matchs #PL contre eux, dont ce 🚀#LEILIV pic.twitter.com/rJMWidaxYk – Premier League (@premierleague) 28 décembre 2021

Jota est sorti avec l’une de ses célébrations les plus passionnées de tous les temps alors qu’il laissait Leicester hors de la tasse

La star portugaise a eu le temps de sa vie en terminant la fin à l’extérieur

Jota, quant à lui, a inscrit le sixième et dernier penalty de Liverpool, et a célébré dans le plus pur style Vardy en faisant savoir aux supporters adverses qu’il avait marqué.

L’international portugais a maintenant marqué deux fois contre Leicester sous un maillot de Liverpool, mais son histoire avec les Foxes remonte à beaucoup plus loin.

Le joueur de 25 ans a réussi un tour du chapeau lors d’une incroyable victoire 4-3 alors qu’il jouait pour ses voisins les Wolves en 2019, et a même marqué contre eux pour Porto lors d’un match de Ligue des champions en 2016.

Jota a déjà battu Leicester avec un incroyable triplé

Les six buts de Jota en neuf matchs contre Leicester sont le plus grand nombre de toutes les équipes qu’il a affrontées, un de plus que ses cinq contre Arsenal, et l’histoire est similaire pour Vardy.

LES ADVERSAIRES FAVORIS DE DIOGO JOTA

Leicester : six buts

Arsenal : cinq buts

Manchester United : quatre buts

Les 10 buts de Vardy contre Liverpool font des Reds son deuxième adversaire préféré juste derrière les 11 qu’il a marqués contre Arsenal, et il cherchera désespérément à ajouter à cela lorsque Liverpool se rendra au King Power mardi soir.

LES ADVERSAIRES FAVORIS DE JAMIE VARDY

Arsenal : 11 buts

Liverpool : 10 buts

Man City : neuf buts

Tottenham : huit buts

Watford, Bournemouth, West Brom : sept buts

Mais le troisième meilleur buteur de la Premier League devra faire preuve d’intelligence lorsqu’il s’alignera contre un homme avec un but d’avance sur lui, et cherchera à ajouter à son total avec une forme brûlante.

Leicester vs Liverpool est en direct sur talkSPORT à 20h le mardi 28 décembre

