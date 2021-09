Diogo Jota dit qu’il n’a jamais pensé à déplacer le trio de Liverpool

in

Diogo Jota affirme n’avoir jamais pensé à prendre la place de Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino à son arrivée à Liverpool.

La star du Portugal était une signature de 43 millions de livres sterling lorsqu’il est arrivé des Wolves il y a un peu plus d’un an. Et il s’est parfaitement intégré dans une attaque qui avait été redoutée dans toute l’Europe.

Malgré son problème de genou la saison dernière, qui l’a vu manquer trois mois de campagne, Jota a encore marqué 16 buts en 37 matches pour le club.

Son triplé en Ligue des champions contre l’Atalanta début novembre a permis de s’annoncer aux fans de Liverpool. Et il fait désormais partie intégrante des options offensives de Jurgen Klopp.

“Évidemment, je savais qu’ils étaient l’un des trois meilleurs trios offensifs du monde, mais je n’ai jamais pensé à venir et à prendre la place de qui que ce soit”, a déclaré Jota, qui a marqué 16 buts en 37 matches pour le club”, a déclaré Jota lors de la conférence de presse d’aujourd’hui. avant le match avec Porto.

« J’ai pensé à donner le meilleur de moi-même à l’entraînement et dans les matchs, puis c’est au manager de décider.

“C’est toujours utile quand vous avez ce genre de joueurs pour vous aider parce que ce que nous voulons, c’est gagner et ce n’est que si vous avez de bons joueurs que vous pouvez le faire.”

Klopp : Il est agréable de travailler avec lui

Jota a marqué trois en six matches cette saison et Klopp est ravi du jeune homme de 24 ans.

« C’est un joueur exceptionnel. Je suis vraiment content que nous l’ayons signé. C’est une personnalité très forte, vous ne pouvez pas le savoir avant de rencontrer la personne, mais c’est un jeune homme vraiment impressionnant, mature », a déclaré Klopp.

« Cela rend le travail avec lui agréable. Nous en parlions de temps en temps que ce n’était pas facile de nous améliorer mais Diogo l’a fait, définitivement.

« Il a marqué des buts importants. C’est un joueur fait pour notre style : assez intense, techniquement bon, vraiment rapide, bon dans les airs, les deux pieds vraiment bons.

“Diogo est un package très intéressant et je suis vraiment heureux que nous ayons vu cela et avons pu réaliser le transfert. Cela nous a beaucoup aidé. »

