Danny Murphy admet que Diogo Jota l’a pris par surprise depuis qu’il a rejoint Liverpool à l’été 2020.

Jota s’est très bien installé depuis qu’il a quitté les Wolves pour Anfield et était dans une forme impressionnante ce week-end avec deux buts lors de la défaite 4-0 de Liverpool contre Southampton.

getty

Jota a marqué les deux premiers buts de la victoire confortable de Liverpool

Et ce qui a énormément impressionné Murphy, c’est qu’on parle à peine d’une blessure aux ischio-jambiers de Roberto Firmino, telle est la forme de Jota.

« Il marque continuellement des buts », a déclaré Murphy à talkSPORT. «Je sais qu’ils ont perdu Firmino pendant un certain temps à cause d’une blessure, mais on n’en parle pas à cause de la forme de Jota.

« J’ai été un peu choqué quand ils l’ont signé. Je pensais qu’il était bien aux Wolves mais je ne l’ai jamais vu comme un joueur de Liverpool.

« Il a été sensationnel, il a marqué huit en 16 cette saison avec lequel on ne peut pas discuter et 21 en 46 depuis qu’il est à Liverpool. Une signature brillante.

.

Peu de gens se demandent pourquoi Liverpool a payé 41 millions de livres sterling pour Jota maintenant

« J’aime son énergie, j’aime son attitude, vous ne le voyez pas gémir ou plonger, il s’acquitte simplement de son travail. Il peut aussi jouer à gauche, à droite ou au milieu.

Le doublé de Jota a porté son nombre de buts en Premier League pour la saison à sept, ce qui signifie que lui, Sadio Mane et Mohamed Salah sont les trois meilleurs buteurs de la division ce trimestre.

L’attaquant portugais a été soutenu pour battre Firmino à Liverpool par Tony Cascarino de talkSPORT, mais Jota ajoute sans doute la stabilité requise que son coéquipier brésilien a fait un si bon travail en donnant à Liverpool de Klopp.

« Diogo est un joueur exceptionnel », a déclaré le patron des Reds après la victoire des Saints.

.

Firmino ne marque pas autant que Salah et Mane mais est crucial pour aider Liverpool à prospérer à l’avenir

.

Mais Jota ajoute une quantité de buts que Firmino n’est peut-être pas capable de fournir

« Il est la signature parfaite. Il a tout ce dont un joueur de Liverpool dans cette équipe a besoin. Il a des compétences techniques, des compétences physiques et il est très intelligent et peut apprendre les trucs tactiques assez rapidement.

«Il peut aussi jouer les trois positions et a la vitesse pour finir les choses. Très bien. »

« Je savais ce qui nous manquait [last season], nous manquions de stabilité », a poursuivi Klopp.

« Pas de demi-centre pendant un moment et nous avons dû trouver des solutions à cela. Nous étions choqués et ne pouvions pas jouer le football que nous pouvions.

« Maintenant, nous avons la stabilité. Tout le monde sait ce qu’il a à faire.

« Sadio Mane et Mo Salah ont eu la plus longue pré-saison, je suis sûr qu’ils l’ont eu depuis des lustres, et cela a été utile et nous avons pu travailler sur beaucoup de choses. Nous avons retrouvé la stabilité.

