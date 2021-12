Diogo Jota insiste sur le fait que Liverpool « prévoit de combler l’écart » avec Manchester City

Diogo Jota est convaincu que Liverpool peut combler l’écart de neuf points sur Manchester City, leader de la Premier League, à l’approche de la nouvelle année.

La défaite à Leicester et dessiner Tottenham a laissé les hommes de Jurgen Klopp dans le sillage de City. En attendant, les champions ont été implacables. Et leur récente victoire sur Brentford était alors une 10e victoire consécutive en Premier League.

Au moment où l’équipe de Klopp sortira à Stamford Bridge dimanche pour affronter Chelsea, deuxième – un point devant les Reds ayant joué un match de plus – ils pourraient suivre City de 12 points.

Mais Jota, qui a marqué sept fois lors de ses neuf dernières apparitions, est convaincu que ce n’est pas un défi insurmontable.

La star portugaise devrait assumer le fardeau des buts lorsque Mohamed Salah et Sadio Mane se dirigeront vers la Coupe d’Afrique des nations après le week-end.

« Nous savons qu’il y a cet écart, mais nous savons aussi que nous sommes en mesure de combler cet écart et c’est le plan », a déclaré Jota. Site Internet de Liverpool.

« Mais nous devons éviter ce qui s’est passé contre Leicester (la défaite 1-0 mardi) car si nous continuons à faire ce que nous avons fait dans ce match, ça va être difficile pour nous.

« Nous savons que c’est Chelsea à l’extérieur. On a dessiné avec eux à la maison, on sait que ça ne va pas être facile.

« Et nous voulons tous les deux combler cet écart, mais nous savons qu’au moins l’un de nous va être encore plus loin.

« Nous devons être à notre meilleur. Je sais que si nous faisons cela, nous pourrons gagner le match là-bas.

« Nous voulons bien commencer l’année et le seul moyen est de gagner le match à Stamford Bridge. »

Guardiola conscient de la menace de Liverpool

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a refusé d’accepter que le titre soit terminé et dépoussiéré après la victoire 1-0 contre les Bees.

« Il reste de nombreux matchs à jouer », a-t-il déclaré via The Guardian. « Nous avons huit points d’avance, mais il reste 54 points à jouer et de nombreux matchs difficiles à jouer.

« Je ne croirai personne qui dit que c’est déjà fait. Les équipes que nous avons avec Chelsea et Liverpool sont plus qu’exceptionnelles. L’un est champion d’Europe et Liverpool a été notre grand rival ces trois ou quatre dernières années.

« Nous avons la distance non pas parce qu’ils ont perdu des points mais parce que nous en avons gagné dix de suite.

« Nous avons gagné le match, nous sommes sur une bonne course, mais c’est fin décembre. »

