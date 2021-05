Dion Dublin est “ la raison pour laquelle Manchester United a remporté tant de trophées ”, Sir Alex Ferguson l’aimait, Eric Cantona l’a remplacé et il souhaitait avoir plus durement frappé Robbie Savage.

À 10 heures du matin à peu près tous les jours de la semaine que vous pouvez imaginer, une légende de la Premier League apparaît sur nos écrans de télévision.

La jeune génération ne s’en rend peut-être pas compte, mais ceux qui ont été plongés dans l’action des années 1990 connaissent très bien Dion Dublin.

Dublin était aimé dans tout le pays pour ses exploits de but

Ce n’était pas n’importe quel attaquant de Premier League, il est trop souvent un membre oublié du groupe d’élite qu’est le club des 100.

Il a marqué 111 buts – plus que Ryan Giggs, Didier Drogba et Emile Heskey – et a un meilleur record de buts par match (0,36) que Jermain Defoe (0,33), Teddy Sheringham (0,35) et Nicolas Anelka (0,34) .

Pas mal du tout, Dion. Mais ce n’est pas la moitié de l’histoire étant donné que toutes ses 312 apparitions en Premier League ont été pour Coventry ou Aston Villa.

Ces 12 autres? Ils sont venus pour Manchester United.

Dublin a même marqué un but pour Cetlic en les aidant à gagner

Oh, et il a marqué 72 autres buts en championnat pour les équipes des divisions inférieures, comme Cambridge United, Leicester, Norwich, plus un sort avec le Celtic.

Dublin est né pour marquer des buts. Il est donc assez intéressant de constater qu’au début de sa carrière, il était en fait un défenseur central.

Heureusement, Cambridge United a réglé cela rapidement et le filet s’est gonflé avec régularité par la suite, bien qu’il reprenne plus tard son rôle de défenseur à divers moments de sa carrière.

Et c’est avec les U que Dublin a mérité son grand coup – vous ne devenez pas beaucoup plus grand que Manchester United.

Il a aidé à renvoyer Cambridge en deuxième division – devenant le premier buteur de l’histoire dans une finale de Play-Off à Wembley – alors qu’ils gagnaient des promotions consécutives.

Dublin a marqué de nombreux buts à domicile, marquant le meilleur but du club en trois saisons consécutives, et marquant contre Arsenal lors de la FA Cup 1990/91. Mais après avoir échoué à remporter la promotion en Première Division via les Play-Offs en 1992, Dublin était à gagner.

Ces jours-ci, il semble sauvage que United puisse signer un joueur de Cambridge, mais Dublin a eu un impact frappant sur Sir Alex Ferguson lors de ces courses de la FA Cup et a été récupéré pour un million de livres sterling avant la saison inaugurale de la Premier League.

Dublin portait fièrement le maillot de Manchester United

Et Dublin a des souvenirs incroyables de son passage à Old Trafford

Quelqu’un a dû combler le vide laissé quand Alan Shearer a choisi de signer pour Blackburn Rovers, et United a battu Everton et Chelsea à sa signature.

«Le garçon a pris une décision qui me plaît énormément», a déclaré Ferguson. «C’est un bon finisseur. Si nous avions marqué un peu plus la saison dernière, nous aurions peut-être remporté la Ligue.

“Quand vous regardez la qualité des joueurs qui seront autour de moi, cela doit être le meilleur coup pour ma carrière”, a déclaré Dublin.

Un premier objectif était juste le tonique, mais les meilleurs schémas de souris et d’hommes tournent souvent mal.

“J’ai marqué lors de mes débuts avec United à Southampton lors du premier match Sky de lundi soir”, a déclaré Dublin. «Nous avons gagné 1-0 et cela s’est bien passé avec les fans et le gaffer. Puis, deux matchs plus tard, je me suis cassé la jambe.

«Cela m’a empêché de sortir pendant environ sept ou huit mois. Ils ont dû trouver quelqu’un pour remplir mes bottes. Ils ont acheté ce bonhomme pour 1,1 million de livres sterling: M. Cantona!

L’arrivée de Cantona a déclenché un renouveau chez United qui les a vu redevenir la force dominante du football anglais

Dans une interview avec ESPN Classic, il a ajouté: «Je suis la raison pour laquelle Man United a remporté tous ces trophées – c’est à moi, c’est vraiment le cas. Je me brise la jambe, puis ils amènent ce qu’on appelle Cantona qui prend le monde du football d’assaut.

Dublin garde cependant de bons souvenirs de sa journée avec le club.

«C’était spécial d’être à Old Trafford», a-t-il ajouté. «J’étais avec des joueurs que je n’avais jamais vus qu’à la télé. Cela a dû prendre quatre à cinq mois pour même réaliser que j’étais un joueur de Manchester United! A cette époque, United gagnait des titres. Ma médaille de Premier League est enfermée dans un coffre-fort, verrouillé! »

Alors que Cantona était dans les parages et frappait dans les buts, Dublin était en marge après son retour de blessure et a choisi de quitter le club en 1994 – non pas que lui ou Ferguson voulaient que cela se produise.

.

Ferguson voulait que Dublin reste à Old Trafford mais savait qu’il devait le laisser quitter le club

Dublin a déclaré à MUTV: «Il [Ferguson] a dit que je ne voulais pas vraiment que vous partiez parce qu’à l’époque, la règle des trois étrangers était en Europe et il a dit que je veux que vous restiez pour jouer dans les jeux européens. J’ai dit que je voulais aussi rester gaffer mais je ne jouerai pas et je voudrais partir. Il a dit qu’il n’y avait aucun problème. Il a été formidable avec moi.

L’attaquant a été envoyé à Coventry pour 2 millions de livres sterling et a rapidement établi pourquoi Fergie n’avait pas voulu le vendre.

Pendant quatre campagnes consécutives, Dublin a été le meilleur buteur des Sky Blues, frappant le ballon à la maison pour le plaisir.

Il a joué aux côtés de Darren Huckerby, Noel Whelan, Peter Ndlovu et, en 1997/98, remportait conjointement le Soulier d’Or avec Michael Owen de Liverpool et Chris Sutton de Blackburn, tout en effectuant 10 passes décisives.

.

Coventry était super pour aller de l’avant avec McAllister nourrir Dublin

Si bon avait-il été, c’était une surprise que Dublin a raté l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 1998, bien qu’il remporte quatre sélections pour sa nation, ce qui le remplit d’une immense fierté.

Alors que la défense de Coventry gênait ses talentueux attaquants, Aston Villa s’est emparée de l’as en 1998, dépensant 6,75 millions de livres sterling pour ses services.

Dire que son impact a été immédiat est un euphémisme.

«J’ai marqué sept buts lors de mes trois premiers matchs, mais cela aurait dû être trois tours du chapeau», a-t-il admis.

«J’ai marqué deux contre les Spurs lors de mon premier match et un troisième a été signalé hors-jeu. Le juge de lignes s’est ensuite excusé en disant qu’il se serait peut-être trompé.

«Le deuxième match a eu lieu à Southampton et j’ai réussi un triplé. Le troisième match était contre Liverpool. J’ai marqué deux et j’ai raté un penalty!

.

Dublin a adoré à Villa Park et était à nouveau un habitué de la feuille de match

Pendant trois des cinq prochaines saisons, il serait le meilleur score pour les Villans, mais peut-être que le moment le plus dramatique de sa carrière viendrait en 1999.

Contre Sheffield mercredi, un affrontement avec Gerald Sibon l’a vu se casser le cou et venir à quelques millimètres de dégâts bien plus graves.

Dublin se remettrait complètement et revenait jouer trois mois plus tard.

Un autre moment emblématique a été son coup de tête sur Robbie Savage dans un derby des Midlands en 2003.

«J’ai fait expulser un puant à Villa Park pour conduite violente envers mon ami, Robbie Savage», a admis Dublin.

«Quand on y pense maintenant, c’était très irritant et très stupide. Robbie a fait ce qu’il avait décidé de faire, c’est-à-dire me faire expulser.

.

Dublin est maintenant partenaire de Savage mais à l’époque en a planté un sur lui

.

Dublin a été expulsé pour son coup de tête

«Je me suis mis à l’appât, mais c’était entièrement de ma faute. Robbie n’a rien fait de mal. Les gens demandent “que vous a-t-il dit, que vous a-t-il dit?” Était-il raciste? Pas du tout. Il ne dit rien.

«C’était tout moi. La brume rouge est descendue et M. Dublin a été aspiré. Robbie souriait. Je grimaçais.

“Ça arrive. Je me suis excusé auprès de Robbie. Nous travaillons ensemble sur la BBC. Ce n’est pas un problème. Je suis un homme.”

Alors qu’il plaisantait aussi: «Les gens disent: ‘Des regrets?’ et je pense à un regret, puis à un autre aussi. Le premier, c’est que j’aurais aimé avoir un peu plus dur pour Robbie Savage!

Après avoir relevé des défis à Leicester, au Celtic et à Norwich, Dublin prendrait sa retraite en 2008 et commencerait sa carrière en dehors du football.

Tout d’abord, il a commencé à produire son invention musicale – The Dube – et non seulement cela l’a impressionné, même Stevie Wonder l’a adoré quand il a pu l’essayer.

Et son travail télévisé est allé de mieux en mieux, apparaissant également comme un expert de la BBC, tandis qu’en 2017, il est devenu un membre régulier de l’équipe de présentation de Homes Under The Hammer.

Donc, c’est là que vous nous trouverez à 10h un jour de semaine.

En regardant une véritable légende de la Premier League, l’homme qui a lancé une révolution à Manchester United, aider le public britannique à acheter des maisons aux enchères.

Passe-nous les plaques de cuisson et une tasse de thé.

