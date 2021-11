Dionicius a volé le tour de Luna Park

Le Temple d’Av. Corrientes et Bouchard a ouvert les portes. La boxe est de retour dans le Parc Luna après plus de huit ans et il est là pour rester. Le Madison Square Garden de Buenos Aires a vibré avec le retour des poings sur le ring mythique dans lequel brillaient des personnages historiques tels que Carlos Monzón, Ringo Bonavena, Víctor Emilio Galíndez et Nicolino Locche, entre autres.

Celle qui a volé les flashs destinés à Marcela La Tigresa Acuña était Débora Dionicius. Le visage principal de la soirée organisée par OR Promotions (Osvaldo Rivero) n’a pas répondu aux attentes du public, qui n’a vendu les 6 000 billets disponibles (il y avait environ 50% de la capacité), ni ceux d’elle-même. La Gurisa s’est retrouvée avec le titre mondial intérimaire WBO poids plume par décision unanime (97-93, 97-93 et ​​96-94).

regarde aussi

La Gurisa a conquis le titre que La Tigresa Acuña voulait.

regarde aussi

Le combat de 10 rounds a livré peu d’émotion. La domination était distribuée. Dionicius proposait la mobilité, tandis que La Tigresa, entre steaks et smacks (ceux qu’elle apprendra à cuisiner chez Masterchef), opta pour l’expérience. Les juges ont récompensé La Gurisa, 31 ans, pour lui donner le vainqueur vs. le boxeur de 45 ans et le premier Argentin à remporter un titre mondial.

« Je suis très heureux, sans mots, c’est une nuit de rêve. Je savais que c’était ma chance. Merci Marcela. J’étais très motivé pour ce combat et je me suis préparé de la meilleure des manières. Nous portons le titre pour Entre Ríos », a expliqué Dionicius très excité.

regarde aussi

Braian Suárez a éliminé le Colombien Juan Boada au troisième tour.

regarde aussi

Mais la nuit était bien avant l’apparition d’Acuña et d’autres combattants ont piétiné. Nicolas Aquino a surpris en éliminant Kevin Muñoz, l’une des promesses d’OR Promotions, au cinquième tour. Une bombe pour gaucher a mis fin au combat pour la ceinture IBF Latin des poids coq. La définition n’était pas un hasard car le Lightning a dominé tout le combat.

regarde aussi

Luna Park a vécu une nuit de gloire malgré la faible capacité.

regarde aussi

Plus tard, Braian Suárez a réalisé les prédictions et a forcé le corner du Colombien Juan Boada à jeter l’éponge au troisième tour. Le challenger du détenteur du titre WBO Latin des poids lourds moyens était tombé deux fois.

C’était la première des dix soirées prévues par Luna Park. Ils vont changer les noms (on s’attend à voir Gustavo Lemos pour un titre mondial), mais ce qui ne changera pas, c’est l’essentiel : la boxe est de retour au Temple.

Latigo Coggi a été honoré dans le Temple.

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE