Dionne Warwick apprend ce que signifie le «  sucre de pastèque  »

Pastèque quoi? Dionne Warwick eu une leçon Styles Harry lors de la pré-diffusion en direct des Grammy Awards 2021 le dimanche 14 mars.

E! cohôtes Justin Sylvester et Naz Perez a interrogé la légende de la musique, 80 ans, à propos d’un récent Saturday Night Live sketch parodiant son interview de Styles, 27 ans, à propos de son single primé.

« Je ne sais même pas pourquoi il mange de la pastèque sur la plage, » répondit Warwick. «De quoi parle cette chanson?»

Agité, Sylvester répondit: «Oh mon Dieu, Miss Warwick, je vous appellerai plus tard et vous le dirai. Je ne peux pas vous le dire à la télévision en direct maintenant.

Perez a ensuite demandé si le chanteur de «That’s What Friends Are For» avait un message pour Styles lors de la plus grande soirée de la musique. Warwick a dit: « Eh bien, si l’indication de ce que vous essayez de me dire dans cette chanson, je lui suggérerais de le faire à la maison. »

L’ancien leader des One Direction a ouvert les Grammy Awards avec une interprétation de la chanson, époustouflant les téléspectateurs par sa voix et son sens de la mode. Styles a interprété la version jazzy de « Watermelon Sugar » dans un costume Gucci entièrement en cuir noir associé à un boa vert. Il a opté pour aucune chemise sous le blazer court, montrant sa poitrine pendant qu’il dansait.

Styles a été nominé pour trois prix aux Grammys 2021. Il a remporté le Grammy Award de la meilleure performance pop solo lors de la 63e cérémonie de remise des prix annuelle et ex-petite amie Taylor Swift était dans le public pour l’encourager. Swift, 31 ans, s’est levé et a applaudi pour le musicien britannique alors qu’il se dirigeait vers la scène. Elle a été aperçue en hochant la tête et semblait sourire derrière un masque à fleurs pendant le doux moment.

Après sa grande victoire, Styles a déclaré: «Je suis très reconnaissant d’être ici. Toutes ces chansons sont énormes. » Cette ligne a cependant été bipée pendant la diffusion en direct.

« Merci beaucoup. Je me sens très honoré d’être parmi vous tous », a poursuivi Styles.

Styles a également été nominé pour le meilleur clip vidéo, remporté par Beyoncé, Blue Ivy et WizKid, et le meilleur album vocal pop, qui Dua Lipa a remporté, lors des Grammy Awards.

