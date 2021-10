Dionne Warwick claque le prochain biopic de Whitney Houston

Dionne Warwick a parlé du prochain biopic de Whitney Houston produit par Clive Davis –– et elle n’est pas fan de l’idée. L’interprète de « I Say a Little Prayer for You » dit qu’elle pense qu’il est temps qu’Hollywood laisse le souvenir de Houston reposer en paix.

« Je veux qu’ils laissent Whitney reposer en paix », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Laissez-la tranquille. Dix ans [since she died]- il est temps de la laisser dormir. »

I Wanna Dance With Somebody est censé être la lettre d’amour de Davis à son ancien ami et client. Le manager de longue date de Houston partage avec Variety qu’il a décidé de se lancer dans l’aventure en raison d’un manque de documentaires prometteurs qui résument correctement l’héritage de l’icône. « J’ai une mission ici », a-t-il précédemment déclaré à Variety. « J’ai pour mission de m’assurer que, pour toujours, l’image complète de Whitney Houston soit capturée dans un film sans limites qui soit musicalement riche et montre son génie et plus de son personnage que nous n’en avons vu à ce jour. »

Davis travaille avec le scénariste Anthony McCarten pour développer le scénario. Son plan est d’utiliser la voix originale du chanteur pour le film, donc l’actrice Naomi Ackie (qui joue Houston) n’aura aucun problème à essayer de se mettre à la place de Houston en ce qui concerne les capacités vocales. Sony Pictures a récupéré les droits de distribution du film, ce qui est une prochaine étape naturelle pour la société étant donné que sa division musicale est toujours propriétaire du catalogue de Whitney. Ashton Sanders rejoint Ackie parmi le casting alors que Bobby Brown et Moses Ingram joueront également Robyn Crawford, l’ancien directeur créatif, meilleur ami et assistant du chanteur. Kasi Lemmons est attaché en tant que directeur.

« Il y avait une concurrence féroce pour le film », dit Davis. « Je suis heureux de dire que la réaction au script a été bonne. Presque tous les chefs de studio m’ont appelé pour me parler de leur passion pour le projet. Ils savent que Whitney a été capturée et que l’opportunité ici est si spéciale et unique. »