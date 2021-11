Dionne Warwick demande à Jake Gyllenhaal de rendre l’écharpe de Taylor Swift

Code Red, ceci n’est pas un exercice : Dionne Warwick a un message pour Jake Gyllenhaal, et son rendre Taylor Swift‘s foulard à la fois.

Après la sortie de Red (Taylor’s Version) le 12 novembre, tout le monde a parlé de la nouvelle version de 10 minutes de son morceau bien-aimé « All Too Well », dont on dit depuis longtemps qu’il s’agit de la relation du musicien avec Jake. Maintenant, Dionne est officiellement entrée dans le chat, et il est clair de quel côté elle est – du moins en ce qui concerne la célèbre écharpe d’hiver MIA de Taylor.

« Si ce jeune homme a le foulard de Taylor », a tweeté le gagnant d’un Grammy, 80 ans, le 15 novembre. « Il devrait le rendre. » Et juste pour plus de précisions, Dionne a poursuivi en tweetant également: « Cela ne vous appartient pas. Emballez-le et je paierai les frais de port, Jake. »

Sans surprise, les fans sont intervenus une fois que la chanteuse « Walk On By » a tweeté ses réflexions sur le morceau de Taylor, avec un utilisateur écrivant: « Rends-le, jeune homme. La reine a dit que tu devais le faire. » Tandis qu’un autre écrivait : « LE PRÉSIDENT DE TWITTER A PARLÉ. Rends l’écharpe, JAKE. »