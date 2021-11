Dionne Warwick et Chance the Rapper partagent une nouvelle chanson « Nothing’s Impossible »: Écoutez

Dionne Warwick et Chance the Rapper ont une nouvelle chanson ensemble. Cela s’appelle « Rien n’est impossible » ; consultez-le ci-dessous. La collaboration apparemment improbable est le résultat d’une connexion que les deux artistes ont établie après que la légende du R&B a tweeté à propos du nom de Chance the Rapper en décembre. (« Salut @chancetherapper. Si vous êtes très clairement un rappeur, pourquoi l’avez-vous mis dans votre nom de scène ? Je ne peux pas m’empêcher d’y penser. »)

En janvier, Warwick a confirmé qu’elle rejoindrait Chance en studio pour une collaboration entre les deux artistes et leurs associations caritatives : Chance’s SocialWorks et Warwick’s Hunger: Not Impossible.

