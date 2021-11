Dionne Warwick Show Sketch revient avec une guest star surprenante

Saturday Night Live a ramené son sketch récurrent Dionne Warwick Talk Show lors de l’épisode de ce week-end et a présenté un invité surprise que peu de gens pouvaient prédire. À la fin, l’acteur Ego Nwodim a présenté la vraie Dionne Warwick ! Les deux ont même chanté un peu de « What The World Needs Now Is Love » avant la fin du sketch.

Le sketch a commencé comme l’ont fait les précédents sketchs du Dionne Warwick Talk Show, avec d’autres membres de la distribution jouant diverses stars de la musique obligées de répondre à des questions apparemment sans rapport avec Warwick de Nwodim. L’hôte invité Kieran Culkin a joué le chanteur Jason Mraz, tandis que l’invité musical Ed Sheeran a joué lui-même. Il y a eu aussi un segment où Nwodim a forcé un médecin (Andrew Dismukes) à essayer de lui faire une piqûre de rappel du vaccin COVID pendant qu’elle chantait.

Salut @dionnewarwick pic.twitter.com/iHqdDta3d4 – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 7 novembre 2021

« J’en ai marre d’interviewer des gens qui ne sont pas des icônes. Je vous souhaite la bienvenue », a déclaré Nwodim pour présenter son dernier invité alors que le vrai Warwick montait sur scène, vêtu d’un survêtement scintillant. « Je suis tellement excitée d’être ici avec vous », a déclaré Warwick alors qu’elle s’asseyait.

« Dionne, pourquoi es-tu parfaite ? » demanda Nowdim. « Ma chérie, je ne suis pas parfait. Je suis juste très, très bon », a répondu Warwick. Warwick a également plaisanté en disant qu’elle tweeterait pourquoi personne ne demande à Burt Bacharach d’écrire de nouvelles chansons. Nwodim a ensuite invité Warwick à chanter avec elle, et les deux se sont levés pour chanter les premières lignes de « What The World Needs Now Is Love ».

Les sketchs Dionne Warwick Talk Show sont nés comme une parodie des célèbres publications Twitter de Warwick. Warwick est également un grand fan de l’usurpation d’identité par Nwodim. « C’était un cadeau d’anniversaire hilarant. Merci, [SNL] », a tweeté Warwick en décembre 2020. « L’impression que cette jeune femme avait de moi était très bonne et qui savait [Brittani Warwick] avait tant d’emplois? » Le chanteur légendaire a ensuite félicité Nwodim, disant à l’actrice: « Tu as fait un travail merveilleux, bébé. Tu es une étoile. »

Warwick n’était pas la seule star invitée surprise de la soirée. L’ancienne actrice de SNL, Tracy Morgan, est apparue à la fin d’un sketch de salle de bain pour hommes. Nouveaux épisodes de SNL diffusés sur NBC à 23 h 30 HE le samedi.