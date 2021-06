Dior crée une ambiance olympique pour le salon des croisières en Grèce – WWD

Athènes, Grèce – Maria Grazia Chiuri, qui a fait du féminisme le fil conducteur de son mandat chez Dior, aurait difficilement pu choisir un meilleur emplacement pour sa collection croisière que la Grèce, un pays dont la mythologie a engendré un bataillon de puissantes divinités féminines, d’Athéna à Némésis.

La robe de déesse est au créateur italien ce que la veste Bar était à Christian Dior. Incontournable de ses collections, il incarne non seulement le divin féminin, mais aussi une certaine notion de liberté – ses plis plissés et lâches sont aux antipodes de la rigueur corsetée imposée par les créations architecturales de Dior dans les années 1950.

Cette saison, Chiuri propulse le peplos – la robe traditionnellement portée par les femmes dans la Grèce antique – dans le 21e siècle en combinant des robes d’une élégance classique, apparemment inspirées des sculptures de cariatides de l’Acropole, avec des basiques de sport et des baskets futuristes : Nike le fabricant de vêtements de sport, pour ainsi dire.

“Ça donne cette idée qu’ils ne sont pas des statues, mais qu’ils sont actifs dans le monde”, a-t-elle expliqué lors d’une avant-première à Paris. « C’est vraiment quelque chose d’absolument contemporain : toutes les choses qui sont sous la robe sont des choses techniques que vous pouvez également utiliser pour courir.

Pour souligner son point de vue, Chiuri montrera la collection aujourd’hui au stade panathénaïque d’Athènes lors d’une émission en direct prévue à 20h30 CET, préparant le terrain pour les prochains Jeux olympiques d’été à Tokyo.

“L’idée de montrer à l’intérieur du stade était mon obsession, car je pense que cela parle de la relation que les vêtements ont avec le corps – un corps qui est un corps performant”, a déclaré Chiuri à propos du lieu, qui a accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture. des premiers Jeux olympiques modernes en 1896.

« Le peplos est aussi un élément qui permet au corps de bouger librement, qui évoque les femmes en mouvement, et personne plus qu’un athlète ne bouge son corps de manière vraiment active. Mon idée était donc de faire aboutir tous ces éléments à l’intérieur du spectacle », a-t-elle ajouté.

Dépouillant les robes de leurs connotations tenues de soirée, elle a imaginé une garde-robe pour une déesse en déplacement. Panneaux drapés Chiuri de jersey blanc plissé sur un body couleur chair parsemé de perles; superposé une robe plissée diaphane sur un body à capuche et jumelé un gilet blanc avec un décolleté ample avec un pantalon de survêtement imperméable.

Sa préférée est une robe en nylon recyclé noir ressemblant à une toge avec des cordons ajustables. « Je le veux pour moi : je pense que c’est super fonctionnel, super cool », s’enthousiasme-t-elle.

La créatrice a déjà essayé sa part de sport. (Il y a quelques années, elle a même pris un cours de trapèze avec son partenaire de design de l’époque, Pierpaolo Piccioli.) Aujourd’hui, la femme de 57 ans pratique le Pilates et le yoga à la maison. “En raison de mon âge, je dois maintenant être en sécurité, aussi parce que je me suis cassé le fémur il y a deux ans”, a-t-elle déclaré en s’excusant.

Pourtant, elle regardera les Jeux olympiques d’été – en supposant que l’événement, reporté de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus, se déroule malgré l’opposition du public. « Mon mari est super obsédé par toutes sortes de sports. C’est un Italien tout à fait typique, alors nous voyons tout », a-t-elle déclaré. « J’aime beaucoup le saut en hauteur. Je pense que c’est beau.

Toute personne inspirée à rejoindre une salle de sport trouvera une gamme complète d’équipements d’entraînement chez Dior, tels que des leggings, des shorts de boxe et des soutiens-gorge de course dans des motifs conçus par l’artiste Pietro Ruffo, y compris un motif bleu égéen inspiré des corps d’athlètes peints sur des vases grecs antiques .

En écho à sa première collection pour la maison en 2016, Chiuri a inclus des gilets d’escrime en maille ou brodés qu’elle a comparés au bouclier d’Athéna, la déesse de la guerre. “Ces corsets protègent votre plexus solaire”, a-t-elle déclaré. « C’est aussi mon idée de traduire une référence comme le corset Dior de façon contemporaine.

Le point de départ de la collection était une séance photo de mode vintage mettant en vedette des mannequins en robes de la collection haute couture automne 1951 de Christian Dior devant l’Acropole. La marque profite également de l’événement pour mettre en valeur la créativité des artistes et artisans locaux, comme elle l’a fait avec d’autres salons de destination à Lecce, en Italie, et à Marrakech, au Maroc.

Chiuri a fait appel à Aris Tzernovakis, un tailleur et brodeur basé près d’Argos dans le sud de la Grèce, pour broder une veste Bar classique et son sac fourre-tout Book signature, et l’artiste Christiana Soulou pour faire des dessins de figures féminines de la mythologie qui apparaissent dans les plis des robes.

Sortant un exemplaire de “Goddesses: Mysteries of the Feminine Divine” de Joseph Campbell, elle a déclaré que la préparation de la collection l’avait inspirée à revisiter ses cours d’histoire.

« C’était magnifique d’avoir l’opportunité de repenser et de voir ces références que probablement, lorsque je les ai étudiées à l’école, je n’ai pas lu et appris avec le même intérêt et la même conscience que j’ai aujourd’hui. Cela me touche beaucoup », a-t-elle songé.

Chiuri voit un lien direct entre des personnages comme Arachne, qui a défié Athéna à un concours de tissage, et les vêtements. “L’artisanat, en particulier le métier à tisser, est vraiment la première activité humaine”, a-t-elle noté. “C’est comme un fil qui fait le tour du mot, qui parle de notre humanité.”

La créatrice a souvent évoqué l’importance de préserver ce savoir-faire ancestral, sous peine de le perdre à jamais, une mission qu’elle a associée à une approche pragmatique de l’habillement des femmes.

Elle n’est certainement pas la première à associer des robes de soirée à des baskets, mais venant d’une maison comme Dior, c’était la reconnaissance la plus claire à ce jour de la prise de contrôle de la haute couture par les vêtements de sport – et de l’appétit incessant du consommateur pour les vêtements de sport après une année de fermetures successives.

Grimaçant à l’idée de porter des talons hauts, Chiuri a pointé du doigt les nouvelles baskets Dior Vibe de la marque, dotées d’une tige transparente avec des accents dorés ou argentés. « Nous faisons de la mode pour le moment, pas pour le passé et pas pour le futur, mais pour maintenant. Après la pandémie – même si nous n’en sommes pas encore complètement sortis – nous voulons déménager », a-t-elle déclaré.

