Dior crée une installation pour le vaisseau amiral Saks Fifth Avenue – WWD

Dans ce qui marque une première pour le grand magasin de luxe, Saks Fifth Avenue a cédé la façade de son flagship à Dior, qui a créé une installation lumineuse de visages colorés et de silhouettes imaginée par le plasticien italien Marco Lodola. L’installation restera en place jusqu’au 26 mai.

Le travail de Lodola a inspiré la collection d’automne de la maison et il y aura également des animations à Paris dans les boutiques Champs-Élysées et Saint-Honoré de la société, ainsi qu’à Milan, Rome et Forte dei Marmi en Italie, Séoul et Shanghai ainsi que d’autres concepts spéciaux à Athènes, Toronto et chez Harrods à Londres.

Chez Saks, Dior a repris les six vitrines centrales et réinvente également les espaces dans tout le magasin avec des installations visuelles présentant les créations de Lodola dans des couleurs coordonnées avec la nouvelle collection dans le sac à main de la marque et les boutiques de prêt-à-porter, le département de beauté, les hommes département et au Fifth Avenue Club, qui comprend une suite personnalisée par Dior pour une expérience client VIP, selon Saks.

Tracy Margolies, directrice du merchandising chez Saks, a déclaré que le détaillant était impatient de «proposer une expérience de magasinage unique grâce à l’affichage des œuvres d’art colorées et optimistes de Marco Lodola.

Lodola a déclaré en traduisant son art en installations, «le point de départ est la lumière. J’ai utilisé la technique des panneaux lumineux – ce que Filippo Tommaso Marinetti appelait les «avertissements lumineux» – pour la boutique Dior de Saks Fifth Avenue, l’un des grands magasins les plus importants et les plus célèbres au monde. Nous avons voulu maintenir un profond respect pour la ville qui accueille le magasin pour que la boutique et sa scénographie se fondent parfaitement avec la personnalité de la ville, tout en préservant le style Pop de l’installation. Pour Saks Fifth Avenue à New York, nous avons réinterprété des motifs dans mon univers artistique – comme des visages – dans les vitrines du magasin et sur la façade. À l’intérieur, nous avons réinventé les silhouettes Vespa et Dior.

En dehors de New York, Lodola a été inspiré par les bus à impériale de Londres pour une boutique éphémère et l’installation de vitrines chez Harrods, des figures de pierre cariatides pour la boutique Dior à Athènes, la ligne d’horizon de Toronto pour l’unité dans cette ville et la tour N de Séoul pour ce magasin . Dans ces lieux, il a utilisé «des visages colorés, anonymes, sans traits distinctifs, qui réinterprètent l’un de mes motifs Pop», a-t-il déclaré. «Tous les décors sont différents et, dans chaque ville, nous avons réinterprété l’ambiance culturelle du lieu, avec les lumières LED qui sont des éléments clés de toutes mes œuvres.