Dior Cruise 22 : Maria Grazia Chiuri montre des déesses grecques en déplacement

Après une année où les fondements mêmes de la société ont été ébranlés, Dior a choisi avec émotion Athènes, berceau de la civilisation occidentale, comme lieu de son spectacle Croisière 22.

Diffusé en direct jeudi soir depuis le stade panathénaïque de la ville (le lieu qui a accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture des premiers Jeux olympiques modernes en 1896), l’événement, auquel ont assisté des célébrités telles que Suki Waterhouse, Cara Delevingne et Anya Taylor Joy, a présenté une ambiance chaleureuse et glamour. jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo de cet été, en supposant que cela puisse avoir lieu.

. pour Dior

Quoi qu’il en soit, la vision de Maria Grazia Chiuri pour notre renaissance sociétale est sportive et pleine de mouvement. La collection, déclinée dans des tons d’or, de blanc et de bleu grec, était centrée sur le péplos, la robe traditionnellement portée par les femmes dans la Grèce antique. « La Grèce a toujours été une source d’inspiration pour moi, a déclaré Chiuri, qui a fait passer la robe grecque du domaine des tenues de soirée à quelque chose d’infiniment plus portable : des robes délicatement drapées dans des tissus extensibles et légers, diaphanes, stylisées avec les nouveaux or et argent de la marque. Baskets vibrantes.

« J’ai cherché à refléter le sentiment de liberté et de créativité que ce vêtement, représenté dans l’art de la Grèce antique, incarne si magnifiquement », a déclaré Chiuri. Les siennes sont des déesses grecques en déplacement.

Dior

Ailleurs, les références aux gladiateurs viennent via des toges en coton à une épaule avec des cordons réglables, des bottes hautes en cuir épaisses, des chaînes de corps en forme d’armure, des gilets d’escrime brodés et des robes à capuche qui se sentaient très lutteur d’avant-match.

Pour ceux qui envisagent de transpirer, Dior propose de nombreux vêtements de sport élégants; les shorts de boxe, les soutiens-gorge de course et les leggings étaient imprimés par l’artiste Petro Ruffo, parmi lesquels un motif inspiré des corps entrelacés de lutteurs peints sur des vases grecs antiques.

Dior

Hommage à notre amour collectif pour tout ce qui concerne le sport, le message de Chiuri était clair : sortez vos tenues de soirée non portées du fond du placard et courez avec.