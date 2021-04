Dior élargit sa collection Dioriviera Beach avec des pop-ups en Chine et aux États-Unis – WWD

RIVIERA PRÊT: A la rencontre des consommateurs haut de gamme dans leurs repaires estivaux, Dior emmène sa collection de plage Dioriviera – des espadrilles aux hamacs Toile de Jouy, en passant par les planches de surf Christian Dior et même les Vespas – au-delà de la Méditerranée vers des endroits comme Santa Monica, Sanya et Osaka .

«En tant que directrice artistique d’une marque comme Dior, je suis très intéressée à aborder la complexité des projets qui doivent plus que jamais être construits en plusieurs parties bien structurées», a déclaré Maria Grazia Chiuri, décrivant le processus derrière ces efforts.

«C’est pourquoi j’ai inclus des thèmes dans les collections qui me tiennent à cœur, que j’aime mettre à jour et développer chaque saison», a déclaré Chiuri. «Comme Dioriviera.»

Dior a commencé à vendre une collection de plage dans un magasin éphémère à Mykonos en 2018, rejoignant les rangs des marques de luxe courtisant les clients des destinations de vacances d’été avec des produits de saison et des emplacements temporaires pratiques.

Cette année, la collection Dioriviera de la marque comprend des pièces aux motifs toile de jouy de Chiuri, des accessoires à gogo et des articles de Dior Maison. Les produits comprennent la papeterie, les coussins, les sets de table, les parasols, les sacs fourre-tout, les espadrilles, les ponchos DiorClub, les mules Dway, les hauts de marin imprimés avec les noms des destinations balnéaires et la Vespa 946 Christian Dior personnalisable.

«C’est une collection d’été, liée à plusieurs lieux de vacances, et c’est maintenant une collection capsule très appréciée», a déclaré Chiuri.

«Aujourd’hui, il est devenu une constellation de pièces simples et exquises qui peuvent être combinées à l’infini», a-t-elle ajouté.

Les produits seront vendus dans les boutiques et les centres de villégiature tels que Cannes, Saint Tropez, Monaco, Capri, Mykonos, Bodrum, Ibiza et Marbella ainsi que dans le magasin Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie. La marque a près d’une douzaine de pop-up des magasins devraient ouvrir en mai, juin et juillet, dont sept en Asie, à Hong Kong, Sanya, Shanghai, Chengdu et Osaka, ainsi qu’à Beverly Hills et Soho, et, dans une première, la marina de Portonovi au Monténégro.