Dior et Peter Doig prolongent leur collaboration avec Ski Capsule : EXCLUSIF – WWD

PARIS – Kim Jones a prolongé sa collaboration avec Peter Doig chez Dior, embrassant la passion de l’artiste pour le ski pour créer une collection capsule de vêtements de ski pour hommes comprenant des jacquards et des polaires avec des motifs décoratifs inspirés de ses peintures.

Alors que leur travail initial sur la collection automne 2021 de la maison de luxe française se concentrait sur les uniformes et les tenues de cérémonie, cette capsule allie art et savoir-faire technique. Les couleurs, allant de l’orange brillant aux bleus intenses, sont directement inspirées de l’univers de Doig.

« Il a une telle passion, et il passe aussi beaucoup de temps à travailler à Zermatt, en Suisse, donc il s’intéresse au côté technique des vêtements de ski car il skie tous les jours quand il est là-bas. Cela a apporté beaucoup d’inspiration à la collection », a déclaré Jones dans un communiqué.

Des scènes de neige et des vêtements de ski figurent souvent dans l’œuvre du peintre, connu pour ses paysages troublants mêlant réalité, souvenirs, images trouvées et références à l’histoire de l’art. Plusieurs de ses toiles sont actuellement exposées au musée d’art contemporain de la Bourse de Commerce du milliardaire François Pinault à Paris.

« J’ai grandi au Canada où nous avons presque six mois d’hiver. Je vivais aussi dans une région avec des pentes de ski et le ski faisait même partie de la journée scolaire. Cela fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne », a expliqué le peintre.

Doig a créé un certain nombre d’œuvres d’art spécifiquement pour la collection, dont certaines font référence aux pulls et aux vestes qu’il portait à l’adolescence. “Parce qu’il faisait froid là où nous avons grandi, nos vêtements décontractés étaient souvent des vêtements de ski”, a-t-il déclaré. « Donc, les vêtements doivent être très faciles à porter en dehors des pistes comme sur. »

Sa peinture « Zermatt Cat » apparaît sur des articles dont un pull et une couverture en maille doublée de cachemire, tandis qu’un pull en maille camouflage multicolore, d’abord représenté dans une toile Doig, puis recréé par Dior, est désormais proposé dans des teintes bleu givré.

Jones, qui a lancé sa première capsule de ski pour hommes l’année dernière, s’est à nouveau associé à des marques spécialisées, à savoir Descente, un fabricant japonais de vêtements de ski qui a historiquement intégré les idées et les expériences d’athlètes de premier plan dans le développement de produits comme son Magic Suit.

Il a retrouvé la société suédoise POC, qui fabrique des équipements de protection et des équipements de sport utilisés pour le ski, le cyclisme et le VTT, sur un casque arborant le logo Dior et des lunettes de ski gravées de la signature Dior Oblique.

Le fabricant de skis suisse AK était également de retour pour une deuxième saison, avec un snowboard haut de gamme gravé au laser du motif Dior Oblique. Pendant ce temps, la société française Akonite a été amenée à apporter son savoir-faire à un traîneau.

La collection sera lancée début décembre, avec des produits dont le prix va de 350 euros pour une paire de sous-gants à 6.500 euros pour le snowboard, a précisé Dior.

Depuis qu’il a pris la direction artistique des collections homme chez Dior, Jones a travaillé avec des artistes aussi variés que Kaws, Daniel Arsham, Hajime Sorayama et Raymond Pettibon. Dans certains cas, les collaborations s’étendent au-delà de la collection principale dans des lignes capsules, comme ce fut également le cas récemment avec Kenny Scharf.

