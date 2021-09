Dior lance sa collaboration avec l’équipe de football du Paris Saint-Germain – WWD

in

PARIS – Appelez ça parfait. Le directeur artistique masculin de Dior, Kim Jones, a conçu des looks qui seront portés par la prestigieuse équipe de football du Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons.

« La décision de collaborer avec le PSG pour la garde-robe officielle de l’équipe est venue tout naturellement, car nous partageons des valeurs que nous jugeons essentielles, telles que la quête de l’excellence, le dépassement de soi, la performance collective et le pouvoir de la réinvention perpétuelle », a déclaré Pietro Beccari. , président-directeur général de Christian Dior Couture.

“Cette alliance symbolique marque un nouveau chapitre totalement inédit dans l’histoire de Dior, qui signe pour la première fois un partenariat dans le monde du sport avec un club dont la renommée internationale et le leadership unique font rayonner ces passions à travers le monde”, a-t-il ajouté. a poursuivi, ajoutant que le football “inculque un sens de l’esprit d’équipe, de la persévérance et la volonté de ne jamais abandonner – toutes des valeurs clés fondamentales pour moi et mes équipes chez Dior”.

Les looks que Jones a conçus pour les joueurs se déclinent dans des teintes noires et bleu marine, et vont de décontractés à habillés.

Une esquisse de looks casual et formels imaginée par Dior pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Avec l’aimable autorisation de Dior

Pour les vêtements de loisirs, il y a une veste Harrington, un pull en maille et un polo, chacun étant accompagné d’un patch «Paris Saint-Germain» brodé et des initiales «CD Icon». Les derbies Dior Explorer en cuir noir au motif Dior Oblique ont des semelles intérieures embossées du numéro de maillot du joueur.

Du côté plus formel, on trouve un manteau, une veste, une chemise et un pantalon en cachemire. Côté chaussures, les derbies Dior Timeless cap toe, également avec des intérieurs en relief.

Les accessoires incluent un sac Saddle en cuir de veau grainé noir, une cravate jacquard avec un logo Paris Saint-Germain, une écharpe en cachemire et une ceinture réversible.

Le Paris Saint-Germain fait partie des meilleures équipes de football au monde. Il a remporté 27 trophées en 10 ans – et 43 depuis sa création en 1970 – attirant des joueurs superstars tels que Ronaldinho, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et plus récemment Lionel Messi, Neymar Jr. et Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain a accumulé plus de 140 millions de fans sur les réseaux sociaux et possède aujourd’hui des bureaux à Doha, au Qatar ; Shanghaï ; Chine et Singapour.

Hugo Boss était dernièrement le dresseur officiel des footballeurs du Paris Saint-Germain.

