Dior lance une ligne d’accessoires colorés pour hommes, de nouveaux verres Snapchat – WWD

Dior parie sur la couleur pour inciter les consommateurs à revenir dans ses magasins après des fermetures prolongées dans le monde entier.

La maison de couture française lance une série d’accessoires pour hommes revisités dans des teintes vibrantes, et a collaboré avec Snapchat pour créer deux nouveaux verres de réalité augmentée, marquant la première fois qu’il sera possible d’essayer virtuellement un sac Dior et de faire défiler différents styles avec un seul coup d’écran.

Disponibles en jaune, rouge, bleu, vert et noir, avec une version monochrome du motif Dior Oblique, les articles de la capsule Dior World Tour seront mis en vente ce mois-ci dans une sélection de boutiques Dior à travers le monde.

La ligne comprend des baskets B27 en édition limitée avec un étui à chaussures en cuir, vendues séparément, ainsi qu’un sac ceinture Saddle, un porte-cartes, une pochette et des ceintures avec sangles et boucles interchangeables. Les prix varient de 280 euros pour une boucle de ceinture à 2400 euros pour l’étui à chaussures.

L’objectif AR de Dior pour le lancement du B27 l’année dernière a généré plus de 1,5 million d’essayages virtuels. Les nouveaux verres, qui seront présentés lors de la conférence VivaTech à Paris du 16 au 19 juin, permettront aux utilisateurs d’essayer les baskets et le sac ceinture Saddle dans les cinq couleurs de la ligne.

