Dior opte pour une campagne d’automne à saveur pop – WWD

PLAN DE COULEUR: La campagne automne 2021 de Dior pour la collection de Maria Grazia Chiuri devrait être une affaire vibrante et colorée, avec des images soulignées de jaunes et de roses acidulés, ainsi que d’un vert citron vert vif.

Les images pop de la photographe Brigitte Niedermair jouent avec la lumière sur un imperméable transparent ainsi qu’avec l’éclat argenté des sandales à talons hauts, se concentrant sur les textures et les surfaces.

Les produits sont présentés de près, offrant un aperçu de l’imprimé léopard Mizza de la maison dans un rose vif, en couches – comme un imperméable, une robe et des collants. Seul l’arrière du modèle est illustré. Les sacs Lady D-Lite et Dior Book Tote sont également présentés, et le sac à main Dior Caro est proposé en gros plan.

Le styliste et photographe des années 1980 a également pris part à la campagne, claquant les regards avec un Polaroid pour un effet plus spontané pour le monde numérique. L’idée derrière la campagne est de transmettre une certaine vitalité et optimisme, selon la maison.

Dior s’est tourné vers Niedermair ces dernières saisons pour des campagnes publicitaires minimalistes. Il a cependant changé de cap pour sa campagne de printemps, appelant la photographe Elina Kechicheva à mettre en scène une série de tableaux inspirés des maîtres anciens qui présentaient des modèles dans des compositions rappelant les peintures du Caravage.