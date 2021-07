Dior ouvre sa première boutique en Arizona à Scottsdale – WWD

Dior se lance dans le marché chaud de Scottsdale, en Arizona.

La marque de luxe française a ouvert sa première boutique dans l’État au centre Scottsdale Fashion Square, qui abrite d’autres marques haut de gamme telles que Louis Vuitton, Gucci et Burberry. L’espace est de 11 000 pieds carrés au total, avec une façade de deux étages et un étage d’espace de vente, selon une porte-parole de Scottsdale Fashion Square, et est situé dans l’aile de luxe du centre commercial. Dior exploite 47 magasins aux États-Unis

La boutique propose du prêt-à-porter pour femmes et hommes, des accessoires et des chaussures, et s’inspire du produit phare de la marque à St. Honoré. La palette de couleurs est centrée autour du gris signature de la marque avec des accents bleu clair et comprend des papiers peints et du carrelage faits à la main. Son imprimé Toile de Jouy est utilisé dans les cabines d’essayage des femmes, et les espaces dédiés aux chaussures présentent un papier peint personnalisé plié pour créer un motif géométrique. Les sols sont en parquet Versailles et les étagères ont une finition champagne personnalisée.

Le mobilier présente un mélange de différents designers. Dans la section des hommes, il y a des chaises et une table de Paolo Castelli, cette dernière est en marbre rose avec du verre laqué bleu. Il y a aussi une table de bout de Pascale Girardin.

Au rayon femme, on retrouve un canapé de Theyry Lemaire et une table géométrique en marbre rose oxydé de Studio Raw Material.

Il y a aussi une murale de Peter Doig, l’artiste qui a inspiré la collection automne 2022, présentée dans la vitrine de la boutique.