Dior ouvre une boutique d’été chez Harrods, avec des imprimés Mizza, une ambiance Pop Art – WWD

LONDRES – Dior revient pour son séjour estival chez Harrods avec une boutique éphémère abritant la collection de prêt-à-porter féminin automne 2021. Le pop-up, qui se déroulera du 4 au 29 août, présentera un décor sur mesure par l’artiste visuel italien Marco Lodola, figure clé du néo-futurisme.

L’ensemble inspiré du Pop Art rayonne de lumière et de couleur et comprend les silhouettes et les symboles de Dior de la capitale anglaise, tels que les bus à impériale, les taxis noirs et les guitares électriques. « Avant tout, nous voulions rendre hommage à notre ville hôte et la célébrer en créant un lien culturel et social fort », a déclaré Lodola.

Les vitrines et l’intérieur de la boutique seront ornés de l’imprimé léopard Mizza inspiré de Mitzah Bricard, égérie de Christian Dior. L’imprimé animal est disponible en gris et beige et recouvre les vestes, les jupes et les chemises, avec des articles clés tels que les vestes Bar à imprimé Mizza, les sacs Lady D-Lite et les Book Totes.

Dans une alcôve dédiée, des sacs à main Dior signature comme le Lady Dior et 30 Montaigne seront exposés dans de nouveaux micro-formats. Le pop-up sera situé au rez-de-chaussée, près de la haute joaillerie, avec des fenêtres donnant sur Brompton Road.

Maria Grazia Chiuri, directrice de la création des collections haute couture pour femmes, rtw et accessoires, a déclaré dans la collection automne : « J’ai choisi de faire exploser l’imprimé léopard, d’une manière coquelicot, en le présentant sous différentes formes, couleurs et tissus.

Elle a déclaré que son travail faisait un clin d’œil au parfait manteau à pois de 1955 de Monsieur Dior inspiré d’un manteau de fourrure porté par Madame Mitzah Bricard, l’une de ses amies, muses et collaboratrices. L’imprimé léopard contient un incroyable référentiel de souvenirs et d’intentions, que j’ai rassemblés avec une touche contemporaine.

Lydia King, directrice de la mode et des achats chez Harrods, a déclaré: «chaque année, la prise de contrôle de l’espace par Dior attire de plus en plus l’attention, et le paradis de l’imprimé léopard de cette année n’est pas différent. Les clients de Harrods sont attirés par les interprétations ludiques de la marque sur les styles classiques, je suis donc convaincu qu’ils adoreront l’injection de léopard sur des styles structurés intemporels tels que le Lady D-Lite et le classique Book Tote.