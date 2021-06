Dior photographie sa campagne à Jalisco avec le mannequin mexicain Sara Esparza

in

Officiellement, c’est l’été des filles Dior. Des modèles apparaissent également dans la plage rose des Careyes, un lieu qui a accueilli les meilleures fêtes de la destination.

(Avec l’aimable autorisation de Dior)

De plus, la maison fera plusieurs pop-ups dans différentes villes. En tout il y aura neuf pop-up stores et neuf resorts: à Mykonos Village, Mykonos Nammos, Forte Dei Marmi, Cortina, Il Riccio, Ibiza, Bodrum, Montecito et Monténégro, qui accueille pour la première fois une vitrine éphémère dédiée au luxe dans la Marina de Portonovi.

(Avec l’aimable autorisation de Dior.)

Il y a aussi un pop-up à Santa Barbara, en Californie. La ligne est disponible depuis mai dans ces boutiques ainsi que dans les boutiques en ligne.