Dior reporte indéfiniment la collection « Cactus Jack » de Travis Scott

Travis Scott. Crédit photo : Frank Schwichtenberg / CC by 3.0

À la suite de la tragédie d’Astroworld, Dior a choisi de « reporter indéfiniment » sa collaboration Cactus Jack avec Travis Scott.

Women’s Wear Daily (WWD) a récemment rendu compte de la pause du partenariat, qui fait suite à la sortie de Travis Scott de la gamme Coachella 2022 ainsi qu’à la sortie de baskets prévue par Nike avec le rappeur né au Texas. Selon une déclaration de Dior divulguée par le journal spécialisé de l’industrie de la mode (et filiale de Penske Media) WWD, la maison de couture de luxe elle-même a choisi de reporter indéfiniment la collaboration.

« Par respect pour toutes les personnes touchées par les événements tragiques d’Astroworld, Dior a décidé de reporter indéfiniment le lancement des produits de la collaboration Cactus Jack destinés à l’origine à être inclus dans sa collection été 2022 », indique le communiqué.

Cependant, le même article relaie que Travis Scott et Dior « ont décidé mutuellement de reporter le lancement de la collection en janvier » – selon l’équipe de l’artiste Utopia. Mais cette information a été intégrée dans l’article après la publication – une note de l’éditeur reconnaît la « mise à jour supplémentaire de l’équipe de Travis Scott » – tandis qu’une mise à jour différente a encore été faite « pour refléter que la collection a été reportée indéfiniment et non annulée.

Quoi qu’il en soit, le développement représente le dernier d’une série de revers post-Astroworld pour Scott, qui, avec Live Nation, fait face à un certain nombre de poursuites pour cette tragédie mortelle.

La société mère Ticketmaster et l’artiste de 30 ans ont nié toute responsabilité dans la catastrophe, mais une controverse supplémentaire est survenue la semaine dernière, lorsqu’il est apparu que Live Nation aurait appelé certains membres du personnel d’Astroworld à signer des renonciations légales afin de recevoir un salaire. pour leur travail. Les membres du Congrès ont ensuite fait référence à cette prétendue demande lors de l’annonce d’une enquête sur Live Nation.

À long terme, la tragédie d’Astroworld pourrait avoir un impact important sur les revenus de Travis Scott, qui sont apparemment attribuables en grande partie aux parrainages et aux accords de partenariat. Un article de Forbes de novembre 2020, par exemple, a déclaré que le natif de Houston, Scott, avait retiré «environ 10 millions de dollars» par an de son contrat avec Nike, son apparition sur Fortnite ayant apparemment mis un chèque de 20 millions de dollars dans sa poche.

Enfin, le repas McDonald’s du rappeur « Sicko Mode » lui aurait rapporté un salaire différent de 20 millions de dollars, dont environ un quart provenait d’une compensation initiale et les 75 pour cent restants provenaient de la vente de marchandises.

Il reste à voir quand des opportunités similaires reviendront à grande échelle pour Scott, mais la confiance des investisseurs dans Live Nation ne semble pas avoir diminué – malgré la tragédie d’Astroworld, les poursuites judiciaires et l’enquête du Congrès susmentionnées. L’action Live Nation (NYSE : LYV) valait 120,09 $ par action à la fermeture du marché aujourd’hui, une légère baisse par rapport à hier, mais à environ 8 $ de la valeur record de l’action.