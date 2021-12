Dior reporte sa collaboration avec Travis Scott après la tragédie d’Astroworld

Plus tôt en décembre, un rapport du Harris County Institute of Forensic Sciences obtenu par E! News a confirmé que 10 spectateurs d’Astroworld sont morts d’asphyxie par compression. Le mode de décès des 10 victimes a été répertorié comme un accident.

Depuis la tragédie, Anheuser-Busch a annoncé l’arrêt de la gamme de seltz durs Cacti de Travis, tandis que Nike a publié une déclaration reportant le lancement de sa chaussure Air Max 1 x Cactus Jack. Travis a également été retiré de la gamme Coachella 2022, selon Variety.

Dans une interview avec Charlamagne tha Dieu publié sur YouTube le 6 décembre, Travis a abordé la tragédie et a promis de « s’assurer que cela ne se reproduise plus ».

« Les fans viennent au spectacle pour vivre une bonne expérience », a-t-il déclaré. « J’ai la responsabilité de comprendre ce qui s’est passé ici, la responsabilité de trouver la solution et j’espère que cela fait un premier pas en nous en tant qu’artistes ayant une meilleure idée de ce qui se passe. Et les professionnels de s’entourer et de mieux comprendre les informations, qu’il s’agisse de technologie, qu’il s’agisse davantage d’une réponse, quel que soit le problème, pour comprendre cela. «

L’artiste de « Sicko Mode » a déclaré à l’époque qu’il travaillait également sur une initiative avec la Conférence des maires des États-Unis visant à empêcher de futures tragédies de concerts.