Dior reporte sine die sa collaboration avec Travis Scott… et votre marque Cactus Jack, après la tragédie d’Astroworld.

Le rappeur de 30 ans devait lancer une collaboration entre sa marque Cactus Jack et la célèbre marque française Dior à l’été 2022, mais la collection a été reportée sine die suite au drame survenu au festival Astroworld, où 10 personnes est mort.

Dans une déclaration adressée à WWD mardi, la société a annoncé :

« Par respect pour tous ceux qui ont été touchés par les événements tragiques d’Astroworld, Dior a décidé de reporter indéfiniment le lancement des produits de la collaboration avec Cactus Jack qui devait initialement être inclus dans sa collection été 2022. »

La collaboration de Scott avec le directeur créatif Kim Jones a été annoncée en juin – suivie d’un défilé de mode à Paris, qui présentait des pièces rendant hommage au regretté rappeur Pop Smoke, marquant la première fois que la marque Dior travaillait avec un musicien.

La marque Cactus Jack par Travis Scott Il a déjà travaillé avec des marques comme Nike et McDonald’s, mais beaucoup ont pris leurs distances avec le rappeur « Sicko Mode » depuis ce qui s’est passé.

Depuis la tragédie, Astroworld a eu plus de 140 procès et un énorme procès de 1 500 spectateurs contre Scott, Live Nation, Apple Music et Drake – qui était un invité spécial – entre autres.

La couverture du magazine W avec Travis Scott et sa petite amie enceinte Kylie Jenner a été annulée et retirée de la circulation, et la marque Nike a reporté le lancement des nouvelles chaussures conçues par l’artiste.

Travis a déclaré dans une interview avec « Charlamagne God », plus tôt ce mois-ci, qu’il n’avait pas entendu les cris du public et qu’il avait fait « 1000% » de ce qu’il pouvait pour éviter la tragédie. Il a ajouté qu’il essayait de comprendre exactement ce qui n’allait pas.

Ainsi, Dior reporte indéfiniment sa collaboration avec Travis Scott.