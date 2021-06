Dior s’associe à Sacai pour la première collection co-brandée – WWD

PARIS – Quatre ans après sa collaboration révolutionnaire avec Supreme chez Louis Vuitton, Kim Jones innove à nouveau en créant la première collection co-brandée de prêt-à-porter et d’accessoires pour Dior.

Le directeur artistique masculin a fait appel à la créatrice de Sacai, Chitose Abe, pour travailler sur une ligne capsule de 57 articles qui porteront un logo fusionnant les identités des deux labels, avec le nom Sacai écrit à l’intérieur du “i” de Dior – une première pour la maison de couture française . La collection, qui sortira en novembre, sera certainement l’une des plus attendues cette année.

Présenté comme “une conversation créative entre deux créateurs, deux héritages et deux cultures”, il s’appuie sur les constructions hybrides emblématiques de la marque japonaise pour combiner la couture Dior avec les caractéristiques sportswear de Sacai – comme en témoignent une veste de costume épissée avec un style bomber et des sacs Saddle fabriqués à partir de tissus techniques.

“Sacai est l’un de mes premiers arrêts lorsque je vais au Japon”, a déclaré Jones lors d’un entretien téléphonique depuis Londres. « J’ai toujours aimé [Chitose Abe] et je pense juste qu’elle est l’une des femmes les plus cool du monde. Et nous en avons parlé depuis que j’étais chez Vuitton, et puis finalement c’est arrivé.

Abe fait partie d’un collectif lâche qui comprend Jones, Virgil Abloh, Matthew Williams et Yoon Ahn qui sont responsables de la transformation du streetwear en une catégorie de luxe. Les deux sont amis depuis 15 ans.

«Quand il est à Tokyo, il vient souvent dans notre showroom et nous discutons longuement, en nous relaxant, en discutant simplement des types de magasins dans lesquels il devrait aller, du type de magasin vintage qui est bon à Tokyo. C’est la partie la plus amusante lorsqu’il s’arrête à Sacai », a déclaré Abe via Zoom depuis Tokyo.

Alors que la pandémie de coronavirus ralentit les voyages internationaux, le globe-trotter Jones a été cloué au sol à Londres. Il a estimé que son équipe et lui avaient conçu 20 collections pour Dior jusqu’à présent cette année, y compris des lignes capsules, et huit autres pour Fendi, où il a pris la direction artistique des collections haute couture, rtw et fourrure pour femmes l’automne dernier.

“J’aime le Japon. Je ne l’ai pas été depuis plus d’un an maintenant, ce qui est le plus long en 20 ans que je n’ai pas été. J’y vais normalement au moins six fois par an. Je travaille toujours sur des choses qui me manquent de faire et de voir dans la vraie vie », a-t-il déclaré. “C’est juste un mélange vraiment clé entre ce qu’est Dior et Sacai, et c’était une façon d’avoir une conversation à travers la pandémie.”

Abe et Jones sont tous deux des collaborateurs en série. Sacai s’est associé à des marques allant du géant des vêtements de sport Nike aux designers émergents comme Tomo Koizumi, mais Abe a déclaré qu’il était important que l’équilibre des pouvoirs soit équitable.

“Chaque fois que je décide de faire une collaboration, il faut toujours que ce soit égal entre les deux parties. C’est très important pour moi. Ni l’un ni l’autre ne devrait être considéré comme meilleur ou avoir plus de pouvoir dans le projet. Comme je suis amie avec Kim depuis longtemps, j’ai beaucoup aimé travailler avec lui dès le début », a-t-elle déclaré.

« Dior est une marque patrimoniale très respectée que j’admire depuis que j’ai décidé de devenir designer, c’est donc un immense honneur. C’est aussi une marque qui a historiquement démontré l’importance de l’innovation, mais je suis sûr que pour une maison comme celle-ci, la décision d’ajouter une autre marque à la sienne n’est pas prise à la légère. Cela montre qu’elle s’engage à toujours être innovante et stimulante », a-t-elle ajouté.

Jones a contribué à enflammer le phénomène du streetwear de luxe avec la collaboration historique de 2017 entre Louis Vuitton et Supreme, la marque de skatewear culte de New York, et une collection avec le label japonais Fragment Design qui a tracé de longues lignes à Tokyo. En outre, il a conçu pour des marques telles que Nike, Converse et Umbro.

Le créateur a également entretenu la relation florissante entre la mode et l’art grâce à des collaborations saisonnières tournantes avec des artistes comme Kaws, Daniel Arsham, Kenny Scharf et Peter Doig – une approche que Jones associe au début de la carrière de galeriste du fondateur Christian Dior.

«Je pense que vous apprenez des choses différentes, en travaillant avec des personnes différentes. Cela ne fait que renforcer la mode, d’une certaine manière. Je ne me soucie pas vraiment de mon nom attaché à quoi que ce soit, car sinon j’aurais mon propre label », a-t-il déclaré, repoussant les critiques.

« Chaque collection dans le monde contient des graphiques. Pourquoi ne pas utiliser un artiste que vous admirez pour faire ces graphismes, et ensuite vous travaillez d’une manière différente ? Peter Doig était avec nous à chaque réunion et essayage que nous avons fait, et il est devenu membre du studio », a-t-il déclaré. « Je pense que les gens devraient, au lieu de s’asseoir devant un ordinateur pour critiquer, travailler et apprendre des choses. »

Il ne travaille qu’avec des personnes vers lesquelles il se sent naturellement attiré. « Sinon, ce n’est pas réel, et je pense que les gens peuvent sentir cela à un kilomètre et demi et ne l’aiment pas. Je pense que tout ce que nous faisons, nous le faisons d’abord avec des gens que nous connaissons en tant qu’amis, puis nous travaillons avec après », a-t-il déclaré.

La logistique de ces collaborations est devenue un peu plus difficile pendant la pandémie, mais la gestation de la collection capsule avec Sacai a néanmoins été étonnamment pratique.

“Nous avions un ensemble d’échantillons qui allaient et venaient, puis étaient modifiés par chaque maison chaque fois qu’ils étaient installés”, a expliqué Jones. « Parce que vous ne pouvez pas faire de vêtements avec Zoom. Ce n’est tout simplement pas possible. Quand ils proviennent d’une marque chère, cela ne fonctionne tout simplement pas.

Au fur et à mesure que les prototypes faisaient la navette entre Londres, Paris et Tokyo, des codes clairs ont émergé : les pardessus et le costume Oblique ont été associés à des tissus sportifs tirés de l’univers Sacai, tandis que les décorations florales signature de Dior se sont fondues dans un motif de maille torsadée sur un pull crème oversize. Les cordons de serrage et les fermetures éclair apparaissent comme des éléments décoratifs sur des articles comme une veste de travail en denim japonaise.

Au total, il y a 38 pièces de rtw dans une palette monochrome de noir, bleu marine foncé, blanc et crème. La collection comprend 10 sacoches Saddle, dont une version en nylon olive et cuir, avec des détails utilitaires comme des boucles orange et une poche zippée, inspirées du blouson de pilote MA-1 qui est un autre incontournable de Sacai.

“Évidemment, j’ai beaucoup de respect pour le sac Saddle, qui est l’une des icônes de Dior. Lorsque Kim a rejoint Dior pour la première fois, c’était le premier sac qu’il m’a offert, et je l’adore et je l’utilise depuis longtemps », a déclaré Abe. “Nous avons apporté un peu de douceur au sac, en utilisant le nylon MA-1, qui est notre tissu signature, nous avons donc apporté une sensation d’extérieur au sac.”

Jones a déclaré que les sacs étaient ses articles préférés. “Ils sont vraiment techniques et leur conception est très japonaise, ce à quoi je ne pense pas que nous aurions pensé si nous n’avions pas parlé à Chitose”, a-t-il fait remarquer.

Abe a ajouté quelques semelles supplémentaires aux bottes Dior Snow et Dior Explorer et a créé des bijoux mélangeant le logo du CD en laiton doré et argenté avec les perles de la marque Sacai. “L’ensemble de la collection est vraiment un hybride de Dior et Sacai: la couture et les techniques de Dior, plus nos détails, comme par exemple la chemise en jean avec le cordon”, a-t-elle noté.

« C’est très innovant et révolutionnaire de Dior d’avoir un projet comme celui-ci avec Sacai. Je suis très heureux et je sens que cette philosophie révolutionnaire est quelque chose qui est partagé non seulement entre Kim et moi, mais aussi entre Dior et Sacai. C’était un merveilleux défi », a ajouté Abe.

Le déploiement commercial de la collection n’a pas encore été élaboré, d’autant plus que des restrictions de voyage sont toujours en place dans certaines régions, bien qu’Abe espère être à Paris début juillet pour la présentation de sa collection couture unique très attendue pour Jean Paul. Gaultier, deux fois retardé à cause de la pandémie.

« C’est encore une période très difficile, même au Japon. Mais nous recommençons à voyager et à travailler sur certains projets de vente au détail. J’avance toujours, même si cela signifie qu’il faut procéder étape par étape », a-t-elle déclaré.

Jones, cependant, était prudent quant à la perspective d’un retour au Japon. “L’Asie ne s’ouvre pas vraiment très vite par rapport au reste du monde”, a-t-il déclaré. “Nous parlons de choses qui reviennent à la normale, mais la seule partie du monde que j’aime, qui est l’Asie et l’Asie du Sud-Est, je ne pense pas que nous y retournerons de sitôt.”

Il a déclaré que la gamme de capsules Sacai serait proposée à un prix légèrement supérieur à celui de la collection principale de Dior, et était convaincu qu’elle générerait du buzz. « Je pense que ça va être un peu une surprise pour les gens. Je veux dire, Sacai collabore avec beaucoup de gens, parce qu’ils sont très doués pour faire connaître leur nom aux gens, mais je pense que travailler avec nous est une chose passionnante », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait du début d’un nouveau cycle de collaborations de vêtements co-marqués chez Dior, après des partenariats avec Rimowa sur les bagages et Jordan Brand sur les baskets, le créateur a refusé.

« C’est le dernier de la série. Quand j’ai fait Supreme et Fragment chez Vuitton, il y avait [four] plus de personnes sur cette liste. L’un était Virgil, l’autre était Matthew, l’autre était Yoon et l’autre était Sacai, et j’ai travaillé avec tous maintenant, donc c’est une chose personnelle. Il s’agissait de travailler avec toutes les personnes que j’aime et mes pairs. Il s’agissait moins de la maison à laquelle il était appliqué », a-t-il déclaré.

Alors que Dior met la touche finale à son siège historique du 30 avenue Montaigne, en rénovation depuis 2019, il considère que sa mission est de veiller à ce que la marque ne reste pas immobile.

«Je suis sûr que Christian Dior ferait ces choses. Quand j’ai fait le tour de la maison qu’ils restaurent à l’intérieur, je me suis dit : « Je me demande ce qu’il en penserait ? Mais il serait probablement ravi de la voir entrer dans le 21e siècle et devenir une marque à grand succès. Et pour réussir, il faut s’adapter. Je veux dire, ce sont les seules marques qui existent encore à un niveau élevé », a-t-il expliqué.

« Christian Dior voudrait définitivement être à la pointe du monde moderne. Je ne pense pas qu’il voudrait être à la traîne », a déclaré Jones.

