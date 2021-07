Dior va lancer une sneaker pour hommes inspirée de la course à pied : EXCLUSIVITÉ – WWD

SHUFFLE CHAUDE : Bienvenue dans la dernière addition à la collection croissante de baskets pour hommes de Dior : la B30. Dans le cadre de sa collection resort, inspirée des créations de Marc Bohan pour Dior des années 60, la maison de couture française présente sa dernière chaussure, conçue pour être portée avec des looks aussi bien ajustés que plus sportifs.

Inspiré du monde de la course à pied, le B30 intègre des matériaux techniques tels que la microfibre et le mesh. Un rendu aérodynamique du logo « CD » se décline en version réfléchissante de chaque côté. Les initiales apparaissent également sur la semelle et le talon de la sneaker, disponible en cinq coloris : noir, blanc, olive, beige et citron vert.

“Nous avons travaillé sur la sneaker B30, qui se décline dans une variété de couleurs, en essayant de tout rehausser pour donner l’impression que c’est un accessoire pour une garde-robe sophistiquée”, a déclaré Kim Jones, directeur artistique des collections pour hommes chez Dior. Au prix de 890 euros, les chaussures seront commercialisées en octobre.

Depuis sa collaboration très réussie avec Air Jordan l’année dernière, Dior n’a cessé d’élargir son offre de baskets. Elle a lancé la B27 en novembre dernier et a présenté il y a deux semaines de nouvelles baskets inspirées du skate dans le cadre de sa collection printemps 2022 Cactus Jack Dior, conçue en collaboration avec le rappeur Travis Scott.

