DIPAM recrute 10 banquiers pour gérer l’introduction en bourse de LIC

ICICI Securities, JM Financial, Citigroup Global Markets India, Nomura Financial Advisory and Securities, Kotak Mahindra Capital, SBI Capital Markets, DSP Merrill Lynch et Axis Capital sont d’autres banquiers qui travailleront en tant que gestionnaires principaux de livres pour la méga IPO.

Accélérant la préparation de l’introduction en bourse (IPO) du géant de l’assurance Life Insurance Corporation d’ici mars 2022, le département des investissements et de la gestion des actifs publics (DIPAM) a nommé mercredi 10 banquiers, dont Goldman Sachs (India) Securities et JP Morgan India .

ICICI Securities, JM Financial, Citigroup Global Markets India, Nomura Financial Advisory and Securities, Kotak Mahindra Capital, SBI Capital Markets, DSP Merrill Lynch et Axis Capital sont d’autres banquiers qui travailleront en tant que gestionnaires principaux de livres pour la méga IPO.

DIPAM a également nommé KFintech en tant que teneur de registre et agent de transfert d’actions pour l’introduction en bourse et Concept Communication en tant qu’agence de publicité. La méga IPO, qui entraînera la vente partielle de la participation du gouvernement dans LIC et une nouvelle émission d’actions par l’assureur, sera la plus importante en Inde.

Le pourcentage des capitaux propres libérés à émettre/désinvestir dans le cadre de l’introduction en bourse sera déterminé sur la base du capital post-émission de LIC, calculé conformément à la clause 19 (2) des Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 ( SCRR), avait dit la DIPAM. « La taille potentielle de l’introduction en bourse devrait être bien plus importante que tout précédent sur les marchés indiens. Afin de réussir une introduction en bourse, le GoI s’efforce d’attirer des investissements d’investisseurs institutionnels, nationaux et mondiaux, en plus des investisseurs de détail », a déclaré DIPAM.

Même si la taille réelle n’est pas encore révélée, l’introduction en bourse peut représenter jusqu’à 5 à 10 % du capital de LIC, en fonction de l’appétit du marché au moment de l’offre.

Alors que l’évaluation de l’assureur, qui joue souvent White Knight au gouvernement, sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8-11,5 lakh crore, ce qui signifie qu’une introduction en bourse de 10% pourrait rapporter au gouvernement quelque chose entre Rs 80 000 et Rs 100 000 crore. La société d’évaluation privée RBSA Advisors a récemment estimé que la valeur de LIC se situait entre Rs 9,9 et Rs 11,5 lakh crore.

Le gouvernement a budgété Rs 1 lakh crore du désinvestissement des participations du gouvernement dans les institutions financières et les banques du secteur public au cours de l’exercice 22. Une fois la transition de la LIC vers la loi sur les sociétés terminée, la préparation de l’introduction en bourse peut prendre au moins six mois avant que l’offre ne soit mise sur le marché.

LIC détient la part du lion dans les affaires d’assurance en Inde avec près de 70 % des primes d’assurance-vie de première année qu’elle rapporte, en partie grâce au confort de la garantie souveraine.

Dans le budget de l’exercice 22, le gouvernement a apporté 27 amendements à la loi LIC pour faciliter l’inscription. Entre autres ajustements, les modifications entraîneront le retraitement des livres comptables conformément à la Loi sur les sociétés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.