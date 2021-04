Dipika Bhasin rejoint Carat India en tant que vice-présidente exécutive

Elle rendra compte à Anita Kotwani, PDG de Carat India

Carat India, l’agence média phare de la maison Dentsu International, a nommé Dipika Bhasin au poste de vice-présidente exécutive. Dans son nouveau rôle, Bhasin dirigera les bureaux du Nord et de l’Est de l’agence et se concentrera sur le développement et la gestion de la relation client senior de Carat en plus d’aider l’agence à stimuler la croissance de ses marchés du Nord et de l’Est. Elle rendra compte à Anita Kotwani, PDG de Carat India.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, Bhasin possède une expertise dans le travail avec diverses équipes, fonctions et industries, et a travaillé sur des rôles de direction d’entreprise stimulants pour stimuler la croissance de l’entreprise. Lors de son précédent passage chez PHD Worldwide, Bhasin a occupé le poste de vice-présidente principale et était responsable de la gestion des médias. Elle a fait pivoter les opérations des médias numériques et leur efficacité pour les spécialistes du marketing dans le mix média. Elle a travaillé sur des marques telles que LG, Vivo, Royal Enfield, HP, SC Johnson, Perfetti, Maruti, Snapdeal, SAP, Adidas, Nissan ainsi que diverses organisations à but non lucratif. De plus, elle a également travaillé avec Aircel et sur des marques qui incluent les biens de consommation durables, les produits de grande consommation, le commerce électronique et l’automobile.

«Alors que nous renforçons et remodelons l’offre Carat pour le marché indien, nous avions besoin d’un leader qui soit bien en réseau, connecté et qui comprenne les nuances des marchés du Nord. Dipika, avec son travail expansif et stellaire effectué à travers les marques et les catégories, était notre choix idéal car elle apporte une expérience intégrée de l’éco-système new-age. Ses liens étroits avec les marques et les spécialistes du marketing garantiront que le chemin de croissance conçu pour Carat sera livré sur ce marché », a déclaré Kotwani.

«Je voudrais me concentrer sur l’expansion de notre empreinte en renforçant la planification transparente, la transformation numérique et l’innovation dans l’espace médiatique pour aider nos clients à se développer. L’engagement de l’équipe Carat à offrir de la valeur aux clients et partenaires est reconnu par l’industrie. C’est un retour aux sources pour moi et j’ai vraiment hâte de renforcer le portefeuille de nos offres d’équipe en collaboration avec dentu international. Au plaisir de collaborer à tous les niveaux et de générer de la croissance et de la valeur de manière cohérente », a ajouté Bhasin à propos de son nouveau rôle.

