Diplo dessine une réaction après avoir joué un spectacle emballé à San Antonio

Diplo a joué un DJ set samedi soir dans un bar local de San Antonio – suscitant des réactions négatives en ligne.

Un habitant de San Antonio a partagé une capture d’écran de la foule lors de l’événement avec la légende: «raisons pour lesquelles je ne voulais pas aller à Diplo». L’image montre une foule bondée aux Cowboys, profitant du DJ set de Diplo samedi soir. Plusieurs personnes ont parlé sur Twitter de la taille de la foule.

Environ 13% seulement des Texans ont reçu le vaccin, mais Diplo joue à guichets fermés. Après son spectacle à guichets fermés à San Antonio, le DJ s’est rendu à Houston pour une autre représentation. De nombreux participants aux images partagées sur les réseaux sociaux ne portaient pas de masques. Certains utilisateurs ont critiqué Diplo, affirmant qu’il était responsable de toute propagation du virus en raison du « concert sans masque ».

La ville de San Antonio a averti le Cowboys Dancehall à plusieurs reprises pour avoir enfreint les restrictions COVID-19. En janvier, le site a reçu deux citations pour non-respect des consignes de sécurité. Le lieu a recueilli un total de sept citations depuis les déclarations d’urgence en mars 2020.

Ces citations en janvier concernaient des concerts consécutifs de Cody Johnson au Cowboys Dancehall. La vidéo de cet événement a montré que les gens ne portaient pas de masques ni de distanciation sociale. Diplo lui-même a partagé des vidéos de son événement du samedi, qui montrait un lieu plein de monde.

Diplo a plaisanté dans les commentaires en disant qu’il jouait une fête d’anniversaire surprise pour le sénateur Ted Cruz sur son plateau de San Antonio. Cependant, le DJ n’a pas répondu aux critiques qui l’ont fustigé pour avoir joué une telle foule. Mais le 2 mars, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié plusieurs décrets pour rouvrir le Texas.

Ces décrets lèvent les restrictions COVID-19 pour toute entreprise ou établissement «dans tous les comtés ne se trouvant pas dans une zone à forte hospitalisation». Il lève également le mandat du masque en le rendant facultatif.

«Les personnes sont fortement encouragées à porter des couvre-visage sur le nez et la bouche partout où il n’est pas possible de maintenir une distance sociale de six pieds par rapport à une autre personne n’appartenant pas au même ménage, mais aucune personne ne peut être tenue par une juridiction quelconque de porter ou d’imposer le port d’un visage couvrant », lit-on dans le décret du Texas.

Ces commandes sont entrées en vigueur le 10 mars 2021 et cette commande remplace toutes les autres commandes sur COVID-19. Les entreprises du Texas sont libres de rouvrir comme elles l’entendent, ce qui est exactement ce que le Cowboys Dancehall a fait. La réponse à la pandémie varie énormément d’un État à l’autre, le Texas et la Floride étant parmi les plus laxistes en matière de réouverture.