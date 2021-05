Diplo lance une action en justice contre un ancien amant en raison d’un prétendu harcèlement ⋆ .

Instagram

La star du major Lazer a intenté une action en justice contre son ancienne aventure pour l’avoir prétendument harcelé, sa famille et ses amis, des mois après l’avoir accusé d’avoir divulgué du porno vengeur.

AceShowbiz –

Diplo poursuit un ex qui l’accuse de le harceler lui et sa famille avec des messages explicites et racistes.

Le hitmaker a déposé des documents affirmant Marchel Gabrielle Auguste est un «fan implacable et instable», qui refuse de prendre non pour une réponse.

Dans des documents juridiques obtenus par TMZ, Diplo affirme qu’Auguste a déployé des efforts extrêmes et dangereux pour le déranger, créant de faux comptes sur les réseaux sociaux et lui envoyant des messages sexuellement suggestifs.

Diplo, qui admet avoir eu une brève relation consensuelle avec elle en 2019, affirme qu’elle a également envoyé des photos et des vidéos sexuellement explicites à ses amis et à sa famille et s’est présentée à l’improviste chez lui, le rendant si effrayé qu’il a vendu le mois dernier (mars 21).

Pour aggraver les choses, Diplo affirme qu’Auguste a même envoyé à la mère de son enfant des messages racistes et dérangeants, la traitant de «salope à la peau foncée laide» et la pressant de se suicider.

Diplo a obtenu une ordonnance restrictive contre Auguste en décembre après avoir obtenu une protection temporaire contre lui à la suite de ses allégations de vengeance pornographique, ce que le DJ a nié. Son ordonnance de non-communication a par la suite été rejetée.

Il poursuit maintenant pour traque, intrusion et distribution de documents privés.

Pendant ce temps, la femme a accusé Diplo de l’avoir menacée. Elle a affirmé que Diplo avait embauché un enquêteur privé après que les deux se soient disputés.

«L’enquêteur privé m’a déclaré qu’il connaissait mon adresse, il connaissait l’adresse de mes parents, il connaissait mon lieu de travail ainsi que le lieu de travail de mes parents», a-t-elle révélé sur Twitter. «Prenez cela comme vous le pouvez, mais la plupart des gens le prendront comme une menace.»

Bryan Freedman, un avocat représentant Diplo, a insisté: «Pour être clair, mon client n’a en aucun cas enfreint une loi. En fait, il a dit à plusieurs reprises clairement qu’il ne voulait rien avoir à faire avec cette personne.