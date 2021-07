Diplo pour agression sexuelle abandonnée – « Je regrette d’avoir intenté une action en justice »

Le procès pour agression sexuelle contre Diplo a été retiré, selon des documents judiciaires.

Le retrait intervient après l’annulation d’une représentation de Diplo au parc Orioles. La plainte a été déposée par une femme qui allègue que le DJ l’a forcée à lui faire une fellation lors d’une fête à Los Angeles en 2019.

« À la lumière des preuves et après consultation de mes avocats, j’ai décidé de retirer mon action en justice », a déclaré la femme à ses avocats. « Aucun paiement n’a été offert ou demandé. Je regrette d’avoir porté plainte.

Le procès a été déposé la semaine dernière, la femme alléguant que le DJ la tenait en otage jusqu’à ce qu’elle lui fasse une fellation. Elle a dit qu’elle se sentait piégée et n’avait aucun moyen de s’échapper, alors elle a cédé à la prétendue demande. Le procès a également affirmé que l’incident aurait pu être filmé sans son consentement.

L’avocat de Diplo, Bryan Freedman, a salué le rejet du procès pour agression sexuelle.

«Comme nous l’avons dit lorsque nous avons appris l’existence de ce procès pour la première fois, il y avait des preuves absolument irréfutables qui prouvaient que les allégations qu’il contenait étaient fausses. Dès que nous avons partagé cette pléthore de preuves avec les avocats du plaignant, ils ont reconnu qu’ils devaient retirer leur action immédiatement.

« Cette affirmation manifestement fausse – encouragée par un individu qui a traqué, menacé, harcelé et tenté d’extorquer M. Pentz et sa famille – a causé un grand tort. Bien que ces dommages ne puissent jamais être entièrement réparés, nous sommes heureux de voir cette action en justice être rejetée avec préjudice. Ce n’est qu’en raison de la décision rapide et irréversible de retirer cette action en justice et de publier une déclaration publique rétractant les allégations et exprimant des regrets, que nous ne poursuivrons pas d’accusations de poursuites malveillantes contre eux pour le moment. »

Lorsque la nouvelle du procès a éclaté début juillet, Freedman a déclaré que le DJ avait l’intention de le combattre. Il a promis de fournir des “preuves irréfutables” que l’affirmation était fausse.

Il a également suggéré que la femme qui a déposé la plainte avait une arrière-pensée pour le faire. L’avocat de Diplo a déclaré que les allégations avaient déjà été faites par l’ami du plaignant, qui harcelait le DJ et sa famille. Il sera intéressant de voir si les Orioles de Baltimore permettront au concert d’après-match de se poursuivre puisque le procès a été rejeté. La réponse musclée de l’équipe de baseball est intervenue après la publication d’un éditorial cinglant sur le procès.