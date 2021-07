Diplomatie de la mangue: le PM du Bangladesh envoie 2 600 kg de mangues pour PM Modi, Mamata Banerjee

La diplomatie de la mangue a toujours été une tradition dans la région sud-asiatique. (Photo d’archive : AP)

Un envoi de 2 600 kg de mangues pour le Premier ministre Narendra Modi, le ministre en chef du Bengale Mamata Banerjee et d’autres dirigeants a atteint l’Inde en signe de bonne volonté du Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, selon des rapports. Les mangues sont de la variété Haribhanga, cultivée dans le nord-ouest du Bangladesh.

Md Samiul Quader, premier secrétaire (politique) du Haut-commissariat adjoint du Bangladesh à Kolkata, a reçu l’envoi. Le Daily Manab Zamin, un journal basé à Dhaka, a rapporté que la cargaison est arrivée dimanche au poste de contrôle Benapole-Petrapole du Bengale. Les envois seront expédiés au domicile de leurs destinataires respectifs prochainement. Un envoi sera également envoyé au président Ram Nath Kovind. Le rapport indique que le Bangladesh envisage d’envoyer des mangues dans certains États du nord-est tels que l’Assam, le Meghalaya, le Mizoram et le Tripura.

La mangue est un aliment de base dans les ménages du Bengale et du Bangladesh, le fruit étant considéré non seulement comme un mets délicat de l’été, mais comme un ingrédient essentiel dans plusieurs plats des deux côtés de la frontière. L’Inde dans son ensemble abrite plus de 1 000 variétés de mangues, dont quelques-unes seulement sont cultivées à des fins commerciales. La mangue indienne fait également partie des produits d’exportation les plus populaires avec des expéditions vers le Moyen-Orient, les États-Unis et le Royaume-Uni chaque été.

Le fruit riche en fibres est populaire dans toute l’Asie du Sud. Et il en va de même de la tradition de la diplomatie de la mangue. En 2015, le Premier ministre pakistanais de l’époque, Nawaz Sharif, aurait envoyé une boîte de mangues à son homologue indien à l’occasion de l’Id, à la suite d’une série de violations du cessez-le-feu le long de la frontière. Le Pakistan, qui est le cinquième producteur mondial de mangues, aurait envoyé des cartons aux dirigeants politiques du monde entier. Le Pakistan a également utilisé la « diplomatie de la mangue » pour nouer des amitiés auparavant, pas plus qu’avec la Chine, lorsque le dirigeant chinois Mao Zedong a reçu une boîte de mangues pour cimenter une amitié entre les deux pays à la fin des années 1960.

L’Inde et le Bangladesh, qui faisaient partie du Pakistan jusqu’en 1971, n’ont pas été dans les meilleurs termes ces derniers temps après que l’Inde a interrompu les exportations de vaccins COVID-19 vers ce pays. La diplomatie de la mangue a toujours été une tradition dans la région sud-asiatique. Même avant cela, les deux pays étaient à couteaux tirés sur le partage de l’eau de la rivière Teesta dans le nord du Bengale.

Modi est un grand fan de mangues et avait révélé dans une interview à l’acteur Akshay Kumar avant les élections générales de 2019 qu’il aimait les fruits juteux quand il était jeune et qu’il les aime toujours. Il a ajouté qu’il n’avait pas eu le luxe d’acheter des mangues lorsqu’il était enfant au Gujarat et, par conséquent, a eu recours à la cueillette des arbres. Cependant, il avait ajouté qu’il devait contrôler le nombre de mangues qu’il mange ces jours-ci en raison de son âge. Mais s’il contrôle son désir après avoir reçu le cadeau d’Hasina est une tout autre affaire.

