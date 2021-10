Diputació de Castelló continue de parier sur les Penyagolosa Trails

10/10/2021 à 16h58 CEST

Penyagolosa Trails célèbre le ferme engagement de la Diputació de Castelló pour le promotion de la province par l’organisation d’un grand événement sportif de cette ampleur. Une édition de plus, la Diputació de Castelló est le sponsor officiel de l’événement, renforçant ainsi son statut de scène sportive de haut niveau. Un test de pertinence dans le calendrier sportif national et international qui non seulement promeut le sport, mais se consolide également en tant que moteur touristique optimal, générant un impact positif sur le tissu économique de Castellón et renforçant le capital marque du territoire pour la province.

L’organisation Penyagolosa Trails indique que, parmi les 1800 participants qui animeront le CSP (110 kilomètres) et le MIM (60 kilomètres), 90% sont des hommes et 10% sont des femmes. En ce qui concerne les données démographiques au niveau national, il convient de noter que 85% des inscrits viennent de la Communauté Valencienne, et, parmi eux, 51% de la province de Castellón. Aussi, dans Penyagolosa Trails 5% des participants sont internationaux, un pourcentage méritoire après cette année singulière, mettant en avant les pays de la France et du Royaume-Uni. A noter que tous sont accompagnés du certificat de vaccination, du certificat de récupération, d’un certificat PCR négatif (dont le prélèvement doit avoir été effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée en Espagne) ou d’un certificat d’antigène négatif (effectué en 48 heures avant d’entrer dans le pays).

Après avoir annulé l’édition 2020 et franchi une étape marquée par la crise sanitaire et économique mondiale, où de nombreux secteurs ont vu leur activité paralysée, la visite au cours de ce week-end (du 15 au 17 octobre) des coureurs et accompagnateurs dans les communes traversées par les deux tests pass apporte avec lui le record de nuitées touristiques et de génération d’activité dans les entreprises locales, et, avec lui, le relance du tourisme dans la province. Il est à noter que l’organisation a établi une série de règles strictes mesure de sécurité garantir la santé de tous les agents intervenant, qui passent par le port obligatoire du masque pendant les accès à certains services et dans les tronçons de la route dans lesquels un noyau urbain est traversé.

Diputació de Castelló, sous la marque « Castellón, scène sportive & rdquor; valorise le combo tourisme et sport et soutient, une fois de plus, Penyagolosa Trails en tant qu’événement sportif devenu une référence pour le trail running et qui promeut Castellón comme un territoire de grande valeur à visiter, à pratiquer et à concourir dans des sports de plein air .