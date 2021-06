Dirac lève 17,73 millions de dollars pour diriger la « prochaine grande ère de l’audio »

Dirac, société de technologie du son basée à Uppsala, en Suède, a levé 17,73 millions de dollars via “une émission d’actions directes”, ont confirmé des responsables.

Dirac – qui possède des bureaux à Shenzhen, Pékin et Shanghai, ainsi qu’un centre de R&D à Copenhague – a détaillé le critère de financement aujourd’hui, dans un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News.

Selon ce message d’annonce, la société d’investissement axée sur les pays nordiques TIN Fonder (un nouveau bailleur de fonds de Dirac) et DIG Investment (un investisseur existant), âgé de 10 ans, ont dirigé la tranche de plusieurs millions de dollars, chaque partie ayant contribué 8,9 millions de dollars.

De plus, la transaction valorise Dirac au nord de 140 millions de dollars et positionne l’entreprise “pour tirer pleinement parti et diriger ce qu’elle pense être la prochaine grande ère de l’audio pilotée par le logiciel plutôt que par le matériel uniquement”.

Tout au long de l’année dernière, Dirac “a connu un succès marqué sur tous ses principaux canaux”, selon le document, y compris l’audio domestique, les écouteurs, le streaming et le mobile. Ce succès englobe des « accords OEM clés » avec des sociétés telles que Philips, basée à Amsterdam, Hyundai, basée à Séoul, Göteborg, Volvo en Suède, etc.

De plus, le communiqué indique que Dirac, 20 ans, a «développé de nouveaux canaux de vente», notamment «travailler directement avec des sociétés de semi-conducteurs et de middleware… pour intégrer l’audio Dirac directement dans les chipsets et les plates-formes».

Enfin, Dirac – qui en avril a fait appel au guitariste de Duran Duran Dom Brown pour vanter ses produits – a utilisé la dernière partie du communiqué pour mettre en évidence les pivots de leadership qu’il a mis en œuvre jusqu’à présent en 2021, « pour tirer pleinement parti de cette tendance de l’industrie axée sur les logiciels. “

Peter Friedrichsen a par exemple rejoint en tant que PDG en janvier, tandis que le co-fondateur et ancien directeur de Dirac, Mathias Johansson, est ensuite devenu directeur des produits. Wade Giles a été nommé vice-président de l’Amérique du Nord, « pour établir de nouveaux partenariats avec les fabricants de semi-conducteurs », et Klas Åström a été nommé directeur financier.

S’adressant au nouveau tour de table de son entreprise dans un communiqué, Friedrichsen a adopté un ton optimiste quant au potentiel de croissance de Dirac dans les années à venir.

« Nous avons parcouru un long chemin depuis la création de l’entreprise. Nous sommes passés d’un concepteur de niche de solutions audio numériques pour des applications spécifiques à une entreprise de premier plan dans le domaine de la technologie audio, collaborant avec de nombreuses marques technologiques les plus importantes et les plus estimées au monde », a déclaré l’ancien partenaire et PDG de Bergenstråhle & Partners.

« Maintenant, avec notre nouveau financement et notre équipe de direction réalignée, nous sommes prêts à capitaliser pleinement sur notre potentiel de croissance et avons l’intention de faire de Dirac un synonyme d’expériences sonores supérieures dans le monde entier », a-t-il conclu.

Le mois dernier, Round Hill Music a acquis les enregistrements principaux du label suédois Telegram Studios, tandis que Sony Music Publishing s’est officiellement associé à la division d’édition de The Very Good, basée à Stockholm, fin avril.

Dans d’autres nouvelles de financement, May a vu la plate-forme de découverte de rap Rapchat lever 2,3 millions de dollars, et la plate-forme vidéo de conseils de carrière et d’affaires Bonsai a clôturé son tour de financement après avoir reçu 5,3 millions de dollars de soutien. De plus, OneOf, une plate-forme musicale NFT soutenue par Quincy Jones, a révélé il y a environ cinq jours qu’elle avait généré 63 millions de dollars de capital d’amorçage.