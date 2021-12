dire au revoir à l’année avec la victoire

16/12/2021 à 20h30 CET

Si Julian Nagelsmann avait envisagé un cadre idéal pour clôturer la première partie de saison de ses débuts au Bayern Munich, cela aurait sûrement été moins productif que le cadre qu’il a actuellement. Quand les Bavarois accueillent Wolfsburg pour dire au revoir à 2021, le sélectionneur allemand saura qu’ils ont la possibilité de signer leur septième victoire consécutive dans toutes les compétitions, avec l’air frais d’être leader en solitaire et le huitième de Ligue des Champions qui vous attend au coin de la rue en 2022.

Ils viennent de doux. Après l’écrasante victoire 0-5 à Stuttgart, les joueurs munichois ont 40 points à leur casier, leurs meilleurs chiffres depuis la saison 2015/16 (43). De plus, ils ont six points d’avance sur le Borussia Dortmund, deuxième. Et contre Wolfsburg, il espère boucler la séquence de sept victoires consécutives, dans lequel toutes les compétitions sont incluses.

Pour cela, Nagelsmann ne pourra pas compter sur deux de ses troupes, Goretzka et Tolisso. Celui qui ferait partie de l’équipe serait Marc Roca, qui a obtenu une place libre dans le onze bavarois et affiche de belles performances en milieu de saison.

En face, Wolfsburg de Florian Kohfeldt cherche désespérément à sortir de son marasme. La crise a déjà cumulé six défaites et, dans le difficile rendez-vous devant le leader, ils feront appel au miracle de Noël.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Bayern : Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies ; Roca, Musiala; Gnabry, Muller, Sané ; Lewandowski.

Wolfsbourg : Châteaux ; Bakou, Lacroix, Bornauw, Brooks ; Vranckx, Arnold ; F. Nmecha, Steffen, Lukebakio ; Weghorst.

Heure: 20h30.