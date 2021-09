Dire “OK Google” peut devenir facultatif dans certains cas et c’est un peu inquiétant

in

Crédit : Robert Triggs / Android Authority Quick Phrases vous permettra d’effectuer les tâches de l’assistant Google sans avoir besoin du mot clé “Ok/Hey Google”. Vous pourrez définir des alarmes, contrôler votre musique et bien plus encore avec cette fonctionnalité en développement. On ne sait toujours pas quand Quick Phrases sera déployé ou quels appareils les prendront en charge.

Vous n’aurez peut-être bientôt plus besoin d’utiliser « Ok/Hey Google » pour que l’Assistant Google effectue certaines tâches sur votre téléphone et vos appareils domestiques intelligents. 9to5Google a découvert plus de détails sur la fonctionnalité nommée « Guacamole » que la publication a découverte pour la première fois en avril. Google pourrait appeler cette nouvelle fonctionnalité des phrases rapides.

Cela inclut la possibilité de définir ou d’annuler des alarmes, de contrôler votre musique, de définir des rappels, de vous renseigner sur la météo, de définir et de contrôler des minuteries, etc. Avec “Ok Google”, votre téléphone écoutera également ces phrases d’activation. Sans plus de détails sur la façon dont Google prévoit « d’écouter » ces phrases et sur ce qu’il fera de ces données, il est peut-être trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme. Cependant, c’est certainement une préoccupation supplémentaire pour une entreprise qui prend tout le temps une raclée dans le domaine de la confidentialité.

En juillet, Google a fourni à Android Authority plus d’informations sur le fonctionnement de la détection des mots clés et le traitement de l’audio. Google a mentionné que “si aucune activation n’est détectée, ces extraits audio ne seront ni envoyés ni enregistrés sur Google”.

Les phrases rapides fonctionneront probablement de la même manière. Mais cela ouvre toujours la possibilité de collecter beaucoup plus de données qu’auparavant en raison des chevauchements avec les conversations quotidiennes. Je suis aussi susceptible de dire « mettre la musique en pause » à une personne qu’à mon téléphone ou à mon haut-parleur intelligent.

Bien sûr, tout n’est pas pessimiste. Encore. La fonctionnalité est toujours en développement, et on ne sait pas quand elle sortira ou quels appareils la prendront en charge. Bien qu’il semble que Google laisserait tomber avec le prochain Pixel 6. Même dans ce cas, vous avez la liberté totale de ne pas activer cette fonctionnalité. Vous pouvez également choisir les phrases que vous souhaitez utiliser. Et si vous ne souhaitez pas du tout utiliser Google Assistant, vous pouvez le désactiver assez facilement.