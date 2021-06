Dire “Ok Google” pour réveiller l’assistant Google a les jours comptés | La technologie

in

L’assistant Google est l’une des fonctionnalités les plus intelligentes d’Android, mais le réveiller en disant “Ok Google” n’est pas le plus confortable. Les Mountain Viewers travailleraient sur un moyen de supprimer cette commande pour toujours.

Il y a quelques semaines se tenait le Google I/O et dans le cadre de cette conférence pour développeurs nous avons appris les nouveautés que nous allons retrouver avec l’arrivée d’Android 12. Tout au long de l’événement, beaucoup d’accent a été mis sur l’utilisation quotidienne des assistants vocaux comme ceux de Google.

Cet assistant vocal a une combinaison de mots qui l’invoque et c’est “Ok Google”. Malgré le fait que cette commande ne soit composée que de deux mots, il est généralement fastidieux de devoir les prononcer à chaque fois que l’on sollicite l’aide de l’assistant Google. Les Mountain Viewers savent que ce système n’est pas idéal et c’est pourquoi ils travaillent depuis longtemps sur un moyen de l’éviter.

Plusieurs lignes de code sont apparues au sein de l’application Google Assistant qui suggèrent que bientôt il ne sera plus nécessaire de dire « Ok Google » pour invoquer cet assistant. Ces lignes de code se sont jointes à la nouvelle mise à jour de cette application et indiquent que la façon dont vous écoutez l’Assistant Google sera différente selon l’appareil.

Le système serait basé sur l’utilisation de mots-clés que l’assistant Google détecterait et commencerait à écouter puis terminerait l’action commandée. Toutes sont des enquêtes effectuées lors de l’analyse du code de l’application et Google n’a rien dit à ce sujet. Une autre chose qui a également été découverte est l’arrivée des raccourcis une fois pour toutes.

Les raccourcis sont de nouvelles façons d’interagir avec Google Assistant, sur iOS, ils sont un élément de plus du système d’exploitation et les utilisateurs ont réussi à exploiter pleinement leur potentiel avec des fonctions très spécifiques. Le nom qu’ils recevraient serait “Dynamic Shortcuts” et ils viendraient améliorer ce qui était présenté avec l’arrivée d’Android Nougat.

Il n’y a pas de date exacte pour que l’assistant Google cesse d’avoir besoin de la commande, mais il est clair que ceux de Mountain View s’efforcent de la rendre beaucoup plus naturelle et accessible. Peut-être que dans la présentation du nouveau Google Pixel, nous connaissons les améliorations qui se préparent.